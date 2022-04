EE.UU. acusa a Rusia de planear falsas votaciones de independencia en territorio ucraniano capturado

Vladimir Putin Foto © Wikimedia Commons

KIEV, 28 abr (Reuters) - Estados Unidos acusó el jueves a Rusia de planear falsas votaciones de independencia para justificar su conquista de territorio en Ucrania, mientras las fuerzas rusas intensifican su asalto al este.

Tras más de dos meses de una invasión que ha arrasado varias ciudades pero que no ha logrado capturar la capital, Kiev, Rusia ha montado una ofensiva para apoderarse de dos provincias orientales en una batalla que Occidente considera un punto de inflexión decisivo en la guerra.

Aunque las tropas rusas fueron expulsadas del norte de Ucrania el mes pasado, están fuertemente atrincheradas en el este, y también mantienen una franja del sur que tomaron en marzo.

La misión de Estados Unidos ante el organismo de seguridad de la OSCE dijo que el Kremlin podría intentar celebrar "referendos falsos" en las zonas del sur y el este que ha capturado desde la invasión del 24 de febrero.

"Estos referendos falsos e ilegítimos irán acompañados, sin duda, de una oleada de abusos contra quienes pretenden oponerse o socavar los planes de Moscú", afirmó. "La comunidad internacional debe dejar claro que cualquier referéndum de este tipo nunca será reconocido como legítimo".

Ucrania dijo que hubo explosiones durante la noche en la ciudad sureña de Jersón, la única capital regional que Rusia ha capturado hasta ahora desde la invasión.

Las tropas rusas usaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento el miércoles para reprimir a las multitudes proucranianas, y ahora están bombardeando toda la región circundante y atacando hacia Mykolaiv y Kryvyi Rih, dijo Ucrania.

Los medios estatales rusos citaron el jueves a un funcionario de una autodenominada "comisión militar-civil" prorrusa en Jersón, que dijo que la zona empezará a utilizar el rublo a partir del 1 de mayo.

El Estado Mayor ucraniano dijo que Rusia también está intensificando su principal asalto militar en el este, donde Moscú pretende apoderarse de la totalidad de dos provincias parcialmente controladas por los separatistas desde 2014.

"El enemigo está aumentando el ritmo de la operación ofensiva. Los ocupantes rusos están ejerciendo un intenso fuego en casi todas las direcciones", señaló.

El ataque principal ruso está enfocado cerca de las ciudades de Slobozhanske y Donets, a lo largo de una carretera estratégica en la línea del frente que une la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, con Izyum, bajo control de Moscú. El gobernador regional de Járkov dijo que las fuerzas rusas están intensificando los ataques desde Izyum, pero que las tropas ucranianas resisten.



OCCIDENTE ENVÍA ARMAS

Los países occidentales han incrementado el envío de armas a Ucrania en los últimos días, a medida que se intensifican los combates en el este.

Más de 40 países se reunieron esta semana en una base aérea estadounidense en Alemania y se comprometieron a enviar armas pesadas, como artillería, para lo que se espera sea una vasta batalla de ejércitos opuestos a lo largo de una línea del frente fuertemente fortificada.

Washington dice ahora que espera que las fuerzas ucranianas no solo puedan repeler el asalto ruso en el este, sino también debilitar su ejército para que no pueda seguir amenazando a los vecinos. Rusia dice que eso equivale a que la OTAN esté librando una "guerra por delegación" contra ella, y esta semana hizo varias amenazas de represalias no especificadas.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugiriendo que escalará el conflicto son una señal de "desesperación".

"Habiendo fracasado en casi todos sus objetivos", Putin busca ahora consolidar su control sobre el territorio ocupado, actuando como un "tumor cancerígeno" dentro de Ucrania, dijo Wallace.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puso una nota emotiva durante una visita a los suburbios de Borodyanka y Bucha, antes ocupados por Rusia.

"Me imagino a mi familia en una de esas casas, ahora destruidas y negras. Veo a mis nietas huyendo despavoridas, parte de la familia finalmente asesinada", dijo Guterres a los periodistas en Borodyanka, rodeada de bloques de apartamentos calcinados y sin ventanas.

"Civiles inocentes vivían en estos edificios y pagaron el precio más alto por una guerra a la que no han contribuido en absoluto", agregó.

Guterres se reunió con Putin en Moscú el miércoles en una misión de paz fallida. Rusia rechazó la oferta del jefe de la ONU de ayudar a evacuar Mariúpol, el puerto asediado que ha sido escenario de los combates más sangrientos de la guerra y de la peor catástrofe humanitaria.

Las tropas ucranianas siguen atrincheradas en una gigantesca fábrica de acero en Mariúpol. Putin se adjudicó la victoria en la ciudad la semana pasada, ordenando el bloqueo de la acería. Kiev afirma que 100.000 civiles siguen atrapados en las ruinas de la ciudad.

"Mientras estemos aquí y mantengamos la defensa (...) la ciudad no es suya", dijo a Reuters el capitán Sviatoslav Palamar, subcomandante del Regimiento Azov ucraniano, en una conexión por video desde un lugar no revelado bajo la enorme fábrica.

"La táctica (ahora) es como un asedio medieval. Estamos rodeados, ya no están lanzando muchas fuerzas para romper nuestra línea defensiva. Están llevando a cabo ataques aéreos", afirmó.





(Reporte adicional de periodistas de Reuters; escrito por Peter Graff; editado en español por Carlos Serrano).