Funcionaria de Embajada cubana en Washington ofrece respuesta a Salomé García sobre prohibiciones de volver a Cuba

La artista visual, editora y actvista Salomé García Bacallao, quien es una de las coordinadoras del colectivo Justicia 11J, logró establecer una breve comunicación con una funcionaria de la Embajada de Cuba en Washington, acerca de las prohibiciones de volver a su país a ciudadanos cubanos por motivos políticos.

En una transmisión en vivo que realizó junto con la curadora de arte y activista Anamely Ramos, desterrada de Cuba desde febrero de este año, en medio de una protesta pacífica en las afueras de la misión cubana en Estados Unidos, García Bacallao explicó que la funcionaria la atendió a través de la reja, sin permitirle entrar, y le dijo que un familiar suyo debía acudir a cualquier oficina del Ministerio del Interior (MININT) en la isla, con una copia de su pasaporte, para averiguar si podía volver.

Con anterioridad, la joven había intentado comunicarse por correo electrónico con la embajada cubana en Washington, pero nunca le respondieron. Su intención era averiguar si podía viajar a Cuba, pues contaba con un boleto para el pasado 27 de abril.

"Yo estuve viviendo tres años en España con un visado de estudiante y vine a Estados Unidos con otro visado de no inmigrante, un visado temporal, y yo desde España ya tenía un pasaje comprado para Cuba", precisó.

Salomé García explicó que no canceló su ticket hasta última hora, porque "quería tratar de ver qué respuesta me daba la aerolínea acerca de la situación mía, acerca de si yo tenía alguna prohibición de entrada a Cuba, porque lamentablemente esa respuesta no te la pueden dar hasta el momento en que tú vas a abordar en el avión, no hay forma de que uno obtenga esa respuesta".

"Llamé en varias ocasiones al servicio de Jet Blue, Jet Blue no me sabía decir, porque ese es un procedimiento que ellos no hacen con ningún otro país. Una persona que te atiende por teléfono, no tiene la menor idea", relató.

El día antes de su vuelo, en el marco de las 24 horas previas, la defensora de derechos humanos visitó oficinas de la aerolínea para determinar si el gobierno cubano había emitido una prohibición de impedirle arribar a la isla, pero nadie supo responderle.

"Recordemos que ese documento que le dieron a Anamely, que decía que ella era inadmisible en el territorio cubano, lo emitieron en las 24 horas previas al vuelo, es decir que supuestamente si ese documento existía para mí, ya tenían que haberlo enviado, entonces yo fui a hablar con los funcionarios de Jet Blue al aeropuerto de Fort Lauderdale y ahí me dijeron que ellos no tienen la menor idea de qué es ese tipo de documento, ese documento supuestamente nunca lo han recibido, o por lo menos los funcionarios que estaban ahí no tienen la menor idea de qué cosa es ese documento del MININT", agregó.

La funcionaria que le atendió en el consulado, según afirma, también le dijo que ella podía entrar a Cuba incluso con su pasaporte vencido; pero ante la pregunta de si era posible enfrentar una prohibición similar a la de Ramos, por motivos políticos, la respuesta fue que ella no podía dar esa información.