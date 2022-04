Anamely Ramos y Salomé García protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington

Las activistas cubanas Anamely Ramos y Salomé García protestaron este jueves en las afueras de la embajada de Cuba en Washington para exigir la liberación de los presos políticos y defender el derecho de los ciudadanos cubanos a regresar a su país.

Ramos fue desterrada de Cuba el pasado 16 de febrero. Lo supo cuando intentó viajar desde Florida hacia La Habana y oficiales de la aerolínea por la que planeaba hacerlo, American Airlines, impidieron que abordara el avión, bajo el argumento de que el gobierno cubano había impedido su entrada.

"Nosotras estamos en Washington porque vinimos a hacer un programa de reuniones organizado por Freedom House, también porque se va a dar un premio a Luis y a Maykel, que después estaremos hablando de eso, a lo largo de la semana vamos a ir dando parte sobre el asunto, pero antes de comenzar toda esta semana de reuniones, yo sí quería actualizar un poco cómo va mi caso", dijo en una transmisión en vivo Ramos.

La profesora universitaria explicó que no había concedido más declaraciones sobre el asunto porque ha estado muy ocupada con los casos de sus amigos, el rapero Maykel Castillo y el artista Luis Manuel Otero, ambos en prisiones de máxima seguridad en Cuba, pero que no ha dejado de hacer gestiones con abogados y organizaciones internacionales.

"Ahora mismo estamos trabajando para presentar el expediente en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), porque creo que el caso debe quedar registrado. Recuerden que este es un caso que está sentando un precedente bastante nefasto para todos los activistas que están fuera de Cuba y no han perdido la residencia, pero también para los que están adentro de Cuba y ahora tienen miedo de salir porque les puede ocurrir lo mismo que a mí", afirmó la joven.

"Yo voy a hacer todas las gestiones posibles, primero para intentar regresar, no he desistido sobre el tema, el trámite que hice adentro de Estados Unidos fue una extensión de estadía, para mantener mi estatus de visa de turismo de una sola entrada. Yo podría haberme acogido al asilo ya, o podría haberme quedado ilegal para esperar el año y acogerme a la Ley de Ajuste Cubano, pero hasta ahora yo no he desistido, y eso es lo que creo que debe quedar como la esencia de lo que está pasando conmigo", señaló.

A finales de marzo, la también curadora de arte solicitó una extensión de su visado en Estados Unidos, que expiraba en abril, con el fin de mantener su estatus como turista en un país extranjero. Una decisión que forma parte de su estrategia de denuncia de su destierro.

"Cuba siempre va a actuar con arbitrariedad, Cuba siempre va a actuar violando los derechos humanos, eso lo sabemos, pero nosotros tenemos que insistir y tenemos que hacer todo lo visible que se pueda cada una de estas violaciones, incluso siendo responsable con todos los riesgos y toda la vulnerabilidad que eso genera, porque obviamente sería mucho más sencillo que yo me acogiera al asilo o que yo me acogiera a la Ley de Ajuste Cubano, pero si lo hago se anula la violación de Cuba", explicó.

"Nosotros como activistas tenemos una responsabilidad, primero con nosotros mismos, pero también tenemos una responsabilidad social, y hay que tratar de ser lo más coherente con eso, por lo menos hasta que nos den las fuerzas, siempre tratando de llevar a un mayor nivel el asunto de Cuba, porque al final de lo que se trata es de la impunidad con que Cuba hace las cosas", agregó.

Ramos también informó acerca de la situación de Otero y Castillo, que es, según dijo, bastante similar. "El juicio está abierto, los abogados están haciendo las conclusiones provisionales, pero todavía no tienen fecha de juicio", declaró.

"Maykel no quiere ser un ente pasivo en medio de todo esto, así que yo me voy a poner de acuerdo con él para estar publicando cosas en estos días sucesivos también antes del juicio, y voy a estar hablando sobre él, que está en situaciones similares, mal de salud, lo mismo que Luis, esperando el juicio, y muy ansioso también con la manera en que se puede desarrollar este juicio", destacó.

Desde que ocurrió su destierro, Ramos ha protagonizado diversas protestas en las afueras de la embajada de Cuba en Washington, en las cuales también ha exigido la liberación de los presos políticos.