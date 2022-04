Aymée Nuviola comparte foto con Melendi: "Eres increíble y muy querido"

La cantante cubana Aymée Nuviola compartió con sus seguidores una bonita foto junto al popular cantante y compositor español Melendi.

"Mi admirado Melendi, que placerazo conocerte. ¡Eres increíble y muy querido!", dijo Nuviola en una publicación en su perfil de Instagram este fin de semana.

Sus seguidores destacaron en los comentarios que la cubana y el español hacen "tremenda dupla" y les pidieron "una colaboración urgentemente".

También un fanático curioso, al verlos posar en la foto junto a un piano, les preguntó "¿qué cantaron a dueto?", pero hasta el momento la cubana, ganadora de dos Premios Granmmy, no se ha pronunciado al respecto.

La localización de la imagen indica que fue tomada en Miami, Florida, Estados Unidos, pero no comenta en qué local de esta impresionante y divertida ciudad se dio el encuentro.

Melendi (Ramón Melendi Espina) tiene muchos seguidores cubanos. En un concierto protagonizado en Miami a finales de 2021, con casi 5 mil espectadores en el James L. Knight Center, se gritó a viva voz la consigna "Patria y Vida" en un momento del show en que el artista habló de su amor por Cuba.

"No sé cómo agradecer el cariño que me tiene Cuba. Nunca he estado allí, pero tengo algo, tengo algo en el imaginario. Siento que tengo algo con Cuba", dijo a su público en Miami.

A inicios de abril Nuviola actuó en la entrega de los premios Grammy, en Las Vegas, y deslumbró al público con una versión de "La gota fría" (1938), vallenato de Emiliano Zuleta Baquero, popularizado por Carlos Vives, en la década de 1990.

La cubana puso a bailar al público y confesó que interpretar esta canción fue para ella un "sueño hecho realidad".

"Le doy gracias a Dios, a mi equipo, a mi banda y a todos ustedes por este logro. Es un gran honor poder representar a todos los latinos en este escenario", comentó Nuviola quien en esta edición estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino, con su disco "Sin salsa no hay paraíso".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.