Seguidores de Chyno Miranda critican a su ex por dejarlo solo en momentos difíciles

Chyno Miranda y su ex Natasha Araos

Los seguidores del cantante venezolano Chyno Miranda estallaron en críticas contra su exesposa, la influencer Natasha Araos por dejarlo solo en momentos difíciles luego de que el artista sufriera graves complicaciones a causa del COVID-19.

A raíz de varias especulaciones sobre el estado de salud del ex integrante del dúo Chyno y Nacho, su ex esposa y madre de su hijo Lucca, fue tildada de egoísta, por continuar con sus actividades diarias y publicar constantes actualizaciones en sus redes sociales. Según la revista People en Español, la famosa reveló que, a través de su ex suegra, se mantiene muy al tanto de la evolución del cantante.

"Ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar [la] atención", aseguró. "Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo 'él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo'", escribió la influencer en una historia de Instagram.

Araos también pidió a los seguidores del artista que respeten su privacidad y le brinden tranquilidad en estos momentos en que debe enfocarse en su completa recuperación. “Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta", aseguró. “Basta de estar rodeando a Jesús de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publica nada”, dijo también.

En noviembre de 2020, tras contraer coronavirus, Chyno (su nombre real es Jesús Miranda) sufrió una neuropatía periférica que prácticamente lo dejó inmovilizado y desde ese momento muchas han sido las incógnitas que rodean su estado de salud.

Su última publicación en redes sociales fue en septiembre de 2021, cuando publicó un comunicado en el que aseguró que se estaba recuperando, informó que se alejaría de las redes sociales y agradeció a todos sus fans por el apoyo y la preocupación.

En noviembre de ese mismo año se hizo oficial el divorcio entre Araos y el cantante venezolano, luego de que ellos mismos anunciaran la separación. En ese momento agregaron que se mantendrían unidos para beneficio de Lucca, el pequeño hijo que tienen en común.

