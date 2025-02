La influencer y empresaria venezolana Natasha Araos ha dejado claro que su relación con Chyno Miranda es un ciclo cerrado desde su divorcio en 2021. En varias ocasiones, la exesposa del cantante ha sido cuestionada sobre la relación entre su hijo, Lucca, y su padre. Y ante las constantes dudas de algunos de sus seguidores, abordó esta cuestión en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde afirmó que el cantante no se pone en contacto con ella desde hace más de un año y medio.

A través de sus historias de Instagram, Natasha explicó que desde que se separaron legalmente, cada quien siguió su camino y que, aunque el cantante siempre será el padre de su hijo, ella no tiene intención de continuar abordando el tema. "Nosotros en 2021 nos divorciamos y cada quien siguió su camino. En mi caso, lo tengo cerrado desde ese momento. Obviamente, tenemos un hijo que nos va a conectar de por vida, pero hay que seguir adelante", expresó.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la afirmación de que Chyno no ha tenido contacto con Lucca en más de un año y medio. Incluso reveló que no se han visto desde hace cuatro años, cuando él se mudó a Venezuela. "Desde que nos divorciamos en 2021 yo no lo veo porque él se fue a Venezuela y tiene más de un año y medio que no llama, que no se contacta. De hecho, yo me enteré por ustedes mismos que él había venido a los Estados Unidos", afirmó la modelo en un intento de poner fin a los rumores de que ella le impide ver al niño.

El distanciamiento entre Chyno y su hijo ha sido un tema recurrente en redes sociales, donde algunos usuarios han culpado a Natasha de impedir el contacto entre ambos. Sin embargo, el cantante ha expresado en diversas ocasiones su deseo de reencontrarse con Lucca, aunque sus acciones no parecen coincidir con sus declaraciones.

Actualmente, Chyno Miranda mantiene una relación con Astrid Falcón y su vida ha estado rodeada de altibajos, incluyendo problemas de salud y controversias legales. Mientras tanto, Natasha Araos sigue enfocada en su faceta de madre y emprendedora, dejando claro que este capítulo en su vida está completamente cerrado.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Natasha Araos y Chyno Miranda