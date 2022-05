Hombre se suicida tras asesinar a su esposa en Cárdenas

Una cubana de 55 años fue asesinada por su esposo en el municipio Cárdenas, en Matanzas. Tras cometer el crimen el agresor se suicidó, según confirmó en redes sociales la plataforma feminista Yo sí Te Creo en Cuba.

La víctima fue identificada como Odalys Lavin y el asesinato ocurrió el pasado sábado 30 de abril.

La citada fuente precisa que el agresor “tenía antecedentes de violencia machista” contra Lavin, que fue asesinada en su domicilio.

“Alertamos a la ciudadanía y autoridades a extremar las medidas y evitar estereotipos y justificaciones cuando se entrecruzan enfermedades mentales y #violenciamachista”, acotó la plataforma feminista, que pidió transparencia en torno al caso.

“Exigimos claridad en las investigaciones sobre este caso, que pudiera implicar la responsabilidad de centros hospitalarios. Envíamos nuestras condolencias a familiares y otras personas allegadas de Odalys”, concluyó la nota, que no ofreció otros detalles sobre la condición clínica del agresor.

Tras este crimen, ya suman al menos diez las mujeres asesinadas en lo que va de año.

A ello se suma que en abril la citada plataforma feminista confirmó el asesinato en Las Tunas de un bebé de cinco meses a manos de su padre, quien además también mató a la madre de la criatura. El caso se convirtió en el primer feminicidio vicario documentado en Cuba en lo que va de 2022.

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas publicado en febrero precisó que al menos 36 mujeres murieron en Cuba en 2021 como consecuencia de la violencia machista en la isla.

La cifra marcó un incremento en relación con 2020, en que se contabilizaron 32 crímenes de esa naturaleza en el país, 29 de ellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, subrayó el informe, que reiteró la falta de voluntad política del régimen cubano para hacer frente al tema.

En diciembre la revista Alas Tensas emplazó a las autoridades cubanas a enfrentar lo que calificó de "pandemia silenciosa" ante la ola de violencia contra las mujeres en Cuba y exigió a las autoridades cubanas la habilitación de refugios para mujeres maltratadas, así como la tipificación del feminicidio en el Código Penal cubano y la aprobación de leyes contra la violencia machista.

El conteo y verificación de crímenes de género en la isla es realizado de forma coordinada por plataformas independientes, pues el gobierno no publica cifras oficiales.

Se estima que la cantidad real de mujeres asesinadas en el país es mucho más alarmante de lo que alcanzar a registrar el conteo independiente.