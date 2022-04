Mujer fue asesinada por su expareja en Las Tunas

Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron sobre el asesinato de una "mujer joven" en el municipio Jobabo, en la provincia de Las Tunas, cometido por la expareja de la víctima el pasado 24 de marzo.

"Fuentes comunitarias aseguran que el victimario fue su expareja y padre de su hijo, que también pudo ser víctima de feminicidio vicario", añadieron las citadas plataformas feministas independientes en referencia a que el menor de edad también podría haber sido víctima directa de su padre, algo que los citados observatorios piden confirmar.

"Pedimos la colaboración ciudadana para corroborar más datos sobre este doloroso hecho. Escríbanos a por nuestras redes sociales o correo electrónico", concluyeron.

El nuevo crimen se suma a otros dos reportados en marzo y ya suman al menos seis las mujeres asesinadas en Cuba desde que comenzó el 2022.

En marzo, una joven de 24 años fue asesinada por su expareja en el municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, como consecuencia de un disparo hecho con una escopeta de caza.

Ese feminicidio se sumó al de otra cubana de 28 años residente en el habanero municipio Playa, que también murió a manos de su expareja, quien era el padre de uno de sus hijos.

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas -publicado en febrero- precisó que al menos 36 mujeres murieron en Cuba en 2021 como consecuencia de la violencia machista en la isla.

La cifra supuso un incremento en relación con 2020, en que se contabilizaron 32 crímenes de esa naturaleza en el país, incluidos cuatro feminicidios vicarios.

El documento aseguró que “el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas favorece que esta cruel expresión de la violencia de género, tenga mayor espacio en la sociedad”, y reiteró la falta de voluntad política del régimen cubano para hacer frente al tema.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, subrayó el informe.

Otro dato reflejado en el informe es que en al menos 29 de los casos los perpetradores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Ante la ola de violencia contra las mujeres en Cuba, la revista Alas Tensas emplazó en diciembre a las autoridades cubanas a enfrentar lo que calificó de "pandemia silenciosa".

Las activistas exigieron a las autoridades cubanas la habilitación de refugios para mujeres maltratadas e insistieron en la tipificación del feminicidio en el Código Penal cubano, así como la aprobación de leyes contra la violencia machista.

El conteo y verificación de crímenes de género en la isla es realizado de forma conjunta por plataformas independientes como Red Femenina de Cuba, Yo sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas, pues el gobierno no publica cifras oficiales.

Se estima que la cantidad real de mujeres asesinadas en Cuba puede ser mucho más alarmante.