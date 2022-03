Feminicidios en Cuba: Uno cada 10 días durante 2021

36 cubanas perdieron la vida el año anterior como consecuencia de feminicidios (imagen de referencia) Foto © Flickr/ European Parliament

Al menos un feminicidio cada 10 días se reportó en Cuba durante 2021: un total de 36 mujeres fueron víctimas de violencia machista en el país, cifra que supuso un incremento con respecto a 2020.

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas precisa que en 2020 se registraron 28 feminicidios, más 4 casos de feminicidios vicarios, para un total de 32; mientras que el año pasado, la cifra ascendió a 36.

El documento asegura que “el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas favorece que esta cruel expresión de la violencia de género, tenga mayor espacio en la sociedad”.

El informe señala como una de las causas que favorecen el fenómeno la falta de voluntad política del régimen cubano. “En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”.

Recuerda la publicación que el gobierno de Cuba es suscriptor de varios convenios internacionales, como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, que exige el compromiso de las naciones firmantes de “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer”. No obstante, afirma el informe, el Estado cubano no cumple con ninguna de estas indicaciones.

Las estadísticas reflejan que en 2021 solo en septiembre no se reportaron feminicidios, sin embargo, en los restantes meses se registraron al menos dos. Enero, marzo, abril, julio, agosto y diciembre fueron las etapas de peor comportamiento con cuatro de estos casos registrados por el Observatorio.

Infografía: Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas

De acuerdo con su investigación, las autoridades del país tampoco prestaron atención a las directivas de ONU Mujeres sobre acciones para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en mujeres y niñas y para garantizar una recuperación de la crisis que las beneficie.

“Entre las cuestiones en las que se ha centrado ONU Mujeres se encuentran el conseguir que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados. Así como el acceso a servicios esenciales, que incluyen las líneas telefónicas de ayuda y los refugios, ya que en el contexto pandémico las mujeres coexisten mucho más tiempo con el maltratador, su vulnerabilidad es mayor. En Cuba solo se ha puesto en marcha una línea de ayuda, la 103, y ocurrió de forma reciente, en diciembre de 2020”, explica el reporte de Alas Tensas.

En La Habana sucedieron nueve de los 36 feminicidios reportados en 2021, mientras que en Pinar del Río y Holguín fueron denunciados cuatro casos. Solo en Mayabeque y Las Tunas no se documentaron actos fatales de violencia machista.

Infografía: Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas

Desde que el Observatorio comenzó a sistematizar esta problemática, ha registrado 64 incidentes en el país, entre 2020 y 2021, a los cuales suma cuatro de tipo vicario, para un total de 68. El texto explica que el llamado feminicidio vicario es aquel descrito por los especialistas como “el asesinato de una mujer o de los hijos e hijas menores de edad, por parte de un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer”.

Otro dato reflejado en el informe es que los perpetradores de estos actos fueron parejas o exparejas de las víctimas en al menos 29 de los casos y en cinco de los sucesos, el feminicidio fue de tipo social. Los familiares y sexuales completaron el resto de los ataques. “Lo que se busca con esta tipología es contabilizar las muertes machistas con mayor exactitud y justicia, que no quede fuera ninguna de sus manifestaciones y realizar un acto de reparación con las víctimas”, aclara el documento.

Infografía: Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas

Indican, además, que los números reflejados en esta publicación provienen de la red de observadoras de la organización y de sus vínculos con otras plataformas feministas independientes, como Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, que disponen de recursos limitados y son blanco de la criminalización que el gobierno impone a estas acciones. Por ello, consideran que esta estadística es un subregistro, pues es probable que el número real de casos sea mucho mayor.

Para 2022, podría incluso crecer la cantidad de ataques. Durante la primera semana del año, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba reportaron tres feminicidios. Uno de ellos tuvo lugar el 4 de enero, aunque en los perfiles de Facebook de estas organizaciones no se precisó la identidad de la víctima ni la de su perpetrador.

El día 2 se dio a conocer la muerte Maylén Guerra García, quien fue asesinada por pareja. Mientras, el 6 fue denunciado el feminicidio de Misladis Carmenates Hidalgo, de 43 años y madre de tres hijos (uno de ellos menor de edad), quien fue degollada y recibió puñaladas a manos de su pareja.

El 19 de febrero, se reportó el fallecimiento de Yaite Balmaceda Cano, una joven cubana de 27 años residente en el municipio Río Cauto, en la provincia Granma. El asesino fue un hombre cuyo acoso ella había reportado ya a la policía de su territorio.