Cubanos en Miami consideran abusivo aumento de precio en la segunda maleta de American en los viajes a Cuba

Cubanos residentes en Miami consideran abusivo el incremento de precio en la segunda maleta anunciado por la compañía American Airlines, quien triplicó el coste tras pasar de 65 a 200 dólares, y creen que la aerolínea debería reconsiderar la medida.

“Este cambio tan brusco así a 200 dólares, yo me quedé estupefacta. A mí me gusta American, por las ventajas que tenía, pero ya siendo así no viajaría, tendría que viajar por los charters, ¿qué tú vas a llevar en un equipaje de 50 ó 70 libras? No llevas nada. Para allá hay que llevar de todo. Uno siempre se queda corto.”, indicó una cubana en declaraciones a Univision.

“Es un abuso los 200 dólares que están cobrando por una maleta ahora. Creo que American van a perder muchos clientes”, reiteró otro viajero, quien comparó con lo que cobran los charter.

“Es un viaje, muy corto y sabemos todos cuál es la situación de Cuba y necesitan también darle un apoyo”, opinó un tercer entrevistado.

“Yo creo que es American solamente quien lo está haciendo. Es una desconsideración. Estos tiempos están malos”, sentenció otro viajero indignado.

Desde la aerolínea replican que tienen limitaciones de capacidad por ser aviones estrechos los que operan esa ruta.

“Las tarifas de equipaje de American para vuelos a Cuba son competitivas, lo que nos permite brindar una experiencia de viaje más constante y confiable en un mercado donde tenemos limitaciones de capacidad debidos a los aviones de fuselaje estrecho que operan esta ruta”, afirma el comunicado firmado por Laura Masvidal, encargada de Comunicaciones Internacionales de la Aerolínea.

La medida anunciada la pasada semana, entró en vigor para los pasajes comprados después del 26 de abril, correspondientes a viajes a partir del 3 de mayo, según una información en el sitio web de la aerolínea.

American Airlines también cobrar 200 dólares por la tercera y cuarta maletas (cada una) en los vuelos con destino a América del Sur, Caribe y Centroamérica.

En el caso de los pasajeros que viajan a Cuba, la aerolínea advierte que, sin excepciones, solo se permitirá a cada viajero dos maletas facturadas con un peso máximo de 32 kg cada una, más un equipaje de mano y un artículo personal.

Según explicó Univisión, debido a que el precio promedio actual de los pasajes a Cuba es de $385 (ida y vuelta), con esta nueva medida podrían llegar a costar más de $700 dólares por el trayecto completo.

De acuerdo con el sitio web de American Airlines, en el caso de los viajes de ida y vuelta con origen fuera de Cuba y destino a la isla, al salir de Cuba, la primera y la segunda maleta de tamaño estándar son gratis.

De igual manera, en los viajes de ida, con origen en Cuba, la primera y la segunda maletas de tamaño estándar son gratuitas. En tanto, aclara que en los viajes de ida y vuelta con origen en Cuba, al salir de la isla, la primera y la segunda maleta de tamaño estándar son gratis; y al regresar a Cuba, la primera maleta de tamaño estándar es gratis.

Durante abril, American Airlines ha operado con seis vuelos diarios, desde la ciudad de Miami hacia La Habana.

A principios de este año la aerolínea había eliminado la posibilidad de pagar por una tercera maleta en los vuelos a la isla, lo que generó malestar entre la comunidad cubana en Miami.

Los viajeros reclamaron entonces que la medida iba contra las personas y no contra el régimen, pues muchos cubanos de la isla sobreviven con lo que sus familiares les llevan desde Estados Unidos.