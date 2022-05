Activista argentino cuestiona a senador mexicano por defender “autodeterminación de los pueblos” en Cuba

El activista argentino Agustín Antonetti cuestionó al vicepresidente del Senado de México, José Narro, por exponer el concepto de “autodeterminación de los pueblos” en Cuba, durante un debate en la televisión colombiana sobre la exclusión de la isla de la venidera Cumbre de las Américas.

La polémica entre el Coordinador del Grupo Joven de la Fundación Libertad, en Argentina, y el senador del partido gobernante MORENA, se llevó a cabo este lunes en el canal colombiano NTN24, según informó este martes el propio Antonetti en Twitter.

“Ayer debatí con el vicepresidente del Senado de México sobre la situación en Cuba en la televisión colombiana. Hace tiempo que escuchamos el argumento de la ‘autodeterminación de los pueblos’ para defender a las dictaduras, aquí mi respuesta. En Cuba, nadie puede elegir nada”, dice el mensaje del joven activista argentino, el cual lo acompaña con un video del referido debate en el canal colombiano sobre el tema Cuba.

El video comienza con las palabras del senador de MORENA, quien argumenta que “nosotros pensamos que tenemos que ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, de las soberanías de las naciones, de su forma de decidir” para referirse a Cuba y de la postura de México para que se incluya a Cuba como invitada de la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en Los Ángeles.

Tras esas palabras, Antonetti le pregunta al político mexicano que “¿cuál es la autodeterminación de los pueblos, porque en Cuba no se decide absolutamente nada. Desde hace más de 60 años gobiernan las mismas personas. No hay elecciones, nadie pude decidir; incluso, nadie puede expresar algún otro tipo de opinión, como en México, donde es el senador que sí se puede”.

El activista argentino alegó, además, que en Cuba no se puede opinar ni discutir porque “hay cárcel”.

“¿Cuál es la autodeterminación de los pueblos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Las Damas de Blanco, con los jóvenes cubanos, con los activistas de Derechos Humanos que están ahora en una cárcel? ¿Cuál es la autodeterminación de ellos? ¿Cuál es el diálogo que les han dado a ellos?”, preguntó Antonetti.

También el joven activista aseveró que “no podemos hablar de autodeterminación, cuando en Cuba no se puede decidir absolutamente nada. Allí decide una sola persona. Se habla de autodeterminación de Raul Castro o de Díaz-Canel, pero no del pueblo cubano, porque no hay elecciones, no hay a quien elegir, no hay prensa”.

Añadió, que “podemos criticar lo que pasa en México, que es grave, o lo de Estados Unidos, que también es grave, pero no podemos comparar con Cuba, porque no hay ningún tipo de libertad para absolutamente nada. Es una situación grave y no podemos hablar de ningún tipo de autodeterminación de ningún pueblo, porque el pueblo cubano hace más de 60 años no decide absolutamente nada”.

Este lunes trascendió que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaron totalmente descartados como invitados a la próxima Cumbre de las Américas.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", aseguró a NTN24 el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Brian A. Nichols.

Nichols afirmó, además, en su entrevista con el periodista Gustau Alegret del canal de televisión, que el presidente Joe Biden insistió en que a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la región no serán invitados “los países que no respeten la democracia”.