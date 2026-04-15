Colombia envía medicinas y alimentos a Cuba ante la profunda crisis interna

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Un avión cargado con medicamentos, insumos médicos y alimentos despegó el martes desde la base aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, con destino a Cuba, en un envío impulsado por el gobierno colombiano, organizaciones sociales y casas de solidaridad.

La Cancillería de Cuba confirmó este miércoles la llegada del cargamento a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes del material descargado en la pista de un aeropuerto.

La senadora y copresidenta del Pacto Histórico, Gloria Flórez, encabezó el envío desde Colombia y fue la figura pública que lo anunció ante los medios.

"El vuelo va a ser fundamental para seguir tejiendo los lazos de hermandad con el pueblo de Cuba. América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria, después de haber vivido Cuba la situación del huracán del año pasado y las condiciones que atraviesa por las medidas unilaterales que se han reforzado", declaró Flórez.

La senadora también afirmó: "Vamos con todo nuestro corazón a entregar medicamentos y alimentos que pueden mitigar la situación que se vive, pero sobre todo con la solidaridad que es la ternura de los pueblos".

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La carga fue recolectada por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, gremios sindicales, organizaciones políticas y sociales, casas de solidaridad y el propio gobierno nacional colombiano, en respuesta a la grave situación en la isla.

El envío llega en medio de la peor crisis energética y humanitaria reciente de Cuba. El martes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,180 MW frente a una demanda de 2,340 MW, con un déficit proyectado de 1,670 MW en el pico nocturno.

En marzo de 2026 se registraron tres colapsos totales de la red eléctrica, con cortes de hasta 25 horas diarias. El déficit máximo registrado en abril alcanzó los 1,945 MW el primero de ese mes, equivalente al 55% del territorio nacional sin electricidad.

A la crisis energética se suma la escasez crítica de alimentos y medicamentos, agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y el reforzamiento del embargo estadounidense.

La ONU alertó en febrero de 2026 sobre un déficit de 60 millones de dólares de los 94 millones requeridos para asistir a dos millones de personas en 63 municipios cubanos.

Este envío representa la segunda acción solidaria colombiana en menos de un mes: a finales de marzo, activistas del país participaron en el Convoy Nuestra América, que llegó a La Habana el 21 de marzo con más de 600 activistas de 38 países y unas 30 toneladas de suministros.

El presidente Gustavo Petro también confirmó este miércoles el envío de paneles solares a Cuba, en el marco de la estrecha relación que su gobierno mantiene con La Habana, que incluye el rechazo de Petro a la Cumbre de las Américas en diciembre de 2025 por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.