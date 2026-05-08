Donald Trump: Los cárteles gobiernan México y Claudia Sheinbaum es una títere

El presidente Donald Trump volvió a afirmar este viernes que los cárteles del narcotráfico controlan México y que la presidenta Claudia Sheinbaum no ejerce el poder real en su país, durante un evento por el Día de las Madres celebrado en la Casa Blanca.

«Los cárteles gobiernan México, y nadie más», declaró Trump ante los medios, insistiendo en una narrativa que ha repetido desde el inicio de su segundo mandato y que implica directamente a Sheinbaum como una figura sin autoridad real frente al crimen organizado.

Las declaraciones llegan apenas dos días después de que Trump amenazara con intervenir militarmente en México. «Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos», advirtió el miércoles en el marco de la presentación de la nueva Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de Estados Unidos.

En el mismo evento de este viernes, Trump señaló que su administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en 97%, pero advirtió que el problema persiste por tierra. «Perdemos 200,000 personas al año por el veneno que entra a nuestro país», afirmó, y anticipó que el control de la frontera terrestre llegará «muy pronto».

Sheinbaum respondió el jueves en su conferencia matutina rechazando cualquier intervención extranjera. «Nosotros estamos actuando: hay una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios destruidos (...) hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos», dijo la mandataria, quien reafirmó que su gobierno colabora con Washington pero no tolerará injerencia en asuntos internos.

El cruce de declaraciones se produce en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral. Este mismo viernes se conoció que agentes de la CIA participaron en un operativo en Chihuahua contra narcolaboratorios sin autorización previa del gobierno mexicano, en aparente violación a la Ley de Seguridad Nacional.

A eso se suma la acusación formal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentada el 29 de abril por el Departamento de Justicia de EE.UU. ante un tribunal federal de Nueva York. Rocha Moya, miembro de Morena —el partido de Sheinbaum— enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos y vínculos con el Cártel de Sinaloa, con penas que van desde 40 años hasta cadena perpetua.

Esta acusación refuerza la narrativa de Trump sobre la infiltración del narco en las estructuras del Estado mexicano. El fiscal federal Jay Clayton fue directo: «El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas».

La escalada no es nueva. Desde enero de este año, Trump ya había advertido sobre un inminente ataque terrestre contra los cárteles y había dicho públicamente que Sheinbaum «no manda» y «tiene miedo». En marzo, durante la Cumbre «Escudo de las Américas» en Miami, Trump formalizó una coalición antinarcóticos con 12 países latinoamericanos y firmó un decreto para el uso de «fuerza militar letal» bajo la llamada «Doctrina Donroe».

En febrero de 2025, Trump ya había firmado una orden ejecutiva que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo que abre la puerta legal a acciones militares unilaterales.

En abril, EE.UU. lanzó ataques letales contra narcos en el Pacífico, una señal de que Washington está dispuesto a actuar más allá de sus fronteras. Con la revisión ordenada esta semana de los 53 consulados mexicanos en EE.UU. y la posibilidad de cierres, la presión sobre el gobierno de Sheinbaum no muestra señales de ceder.