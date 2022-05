Cubanos ruegan permanecer en Estados Unidos: "Que me metan preso de por vida aquí"

Dos migrantes cubanos suplicaron a agentes de la Patrulla Fronteriza no ser devueltos a territorio mexicano y mucho menos a Cuba.

“¡Queremos asilo político!”, pideron los ciudadanos de la isla visiblemente afectados en un video que circula en redes sociales.

“¡Qué me maten o que me metan preso aquí de por vida en Estados Unidos pero yo no quiero volver. Yo no quiero volver", rogó al borde de las lágrimas uno de los migrantes.

"No queremos volver para Cuba ni para México. Queremos asilo político en Estados Unidos", reiteró otro ante la mirada de al menos un par de agentes en lo que parece ser un centro de detención.

Hace algunas semanas, miles de internautas reaccionaron conmovidos a la súplica de una niña cubana a las autoridades en el momento en que ella y un grupo de inmigrantes que cruzaron corriendo a territorio estadounidense por el Puente Internacional II fueron entregados por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que los devolvieron a territorio mexicano. La niña y su familia fueron deportados a Cuba.

En las últimas horas varias decenas de cubanos han sido devueltos a territorio mexicano en un sorpresivo viraje de lo que había sucedido hasta hace muy poco.

Desolado se encuentra también otro cubano que fue devuelto dos veces a México por las autoridades estadounidenses a pesar de haber cruzado de forma exitosa el río Bravo.

“Sin ningún tipo de explicación, dijeron que eso es una orden que mandaron, a virar a todos los cubanos. Me volvieron a regresar y estoy aquí de nuevo en México", relató con amargura un joven en declaraciones a Univision.

“Nos trataron muy mal desde el mismo principio, nos llevaron para el centro de inmigración. Ahí nos tomaron la huellas... Imagínense cómo me siento, nos quitaron todo. Yo ando en chancletas, en short... He sufrido bastante, tengo arañazos”, añadió visiblemente conmocionado el migrante, quien precisó que los retornados juntos a él eran cubanos y nicaragüenses.

Un reporte del diario The Washington Post reveló que las recientes devoluciones son consecuencia de las conversaciones entre el gobierno mexicano y el de EE.UU., dispuestos a frenar a toda costa el creciente flujo migratorio.

Según el citado medio, las autoridades mexicanas habrían acordado con las estadounidenses recibir en los próximos días a más inmigrantes cubanos y nicaragüenses, expulsados por EE.UU. bajo la orden de salud pública conocida como Título 42.

Esta misma semana Estados Unidos expulsó a 120 migrantes cubanos y nicaragüenses hacia Ciudad Juárez en solo 24 horas.

Wl secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrard, indicó este martes que su país no tiene libre tránsito para los migrantes que pretenden llegar a EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecieron que el Título 42 vence el 23 de mayo. No obstante, en abril un juez federal impidió temporalmente que la administración de Biden elimine el Título 42, y los estados liderados por republicanos están desafiando el cronograma de los CDC para terminarlo. La próxima audiencia para evaluar el caso está programada para el 13 de mayo.

La cifra de cubanos detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos marcó un nuevo récord de casi 35 mil en abril.

La cantidad es superior a los 16,550 de febrero y a los más de 32 mil de marzo, aunque las estadísticas oficiales no han sido publicadas aún.

Los inmigrantes detenidos en la frontera aumentaron a unos 234,000, frente a los 221,000 de marzo.