Agentes de ICE y DHS estarán "presentes todos los días" en el Mundial de Fútbol

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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estarán desplegados en todas las sedes de la Copa Mundial FIFA 2026 durante todo el torneo.

"El ICE y el HSI estarán presentes todos los días. Trabajarán con socios locales y federales para asegurar el la Copa Mundial FIFA", dijo Mullin en un video publicado en la cuenta oficial de X de ICE.

"Desempeñarán un papel fundamental en la lucha contra la falsificación de entradas, la trata de personas, el contrabando de drogas y la venta de mercancía falsificada. Trabajarán mano a mano con la CBP durante todo el proceso", agregó.

Mullin matizó que el objetivo no es "redondear masas de individuos" en los estadios, pero no descartó arrestos si se identifican personas buscadas por delitos graves como narcotráfico o incluidas en listas de vigilancia terrorista, refiriéndose a "los peores de los peores".

Según precisó, el despliegue de oficiales es un esfuerzo por combatir las "actividades delictivas".

El anuncio confirma lo que NBC News había adelantado el 13 de mayo: que agentes de ICE podrían estar presentes en los partidos del torneo. En ese momento, fuentes de ese medio indicaron que los agentes no revisarían el estatus migratorio de los asistentes.

El DHS insiste en que la presencia de los agentes busca garantizar la seguridad de los aficionados en el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá, con 78 de los 104 partidos en suelo estadounidense.

La confirmación del despliegue llega en un momento de fuerte tensión.

En abril, Amnistía Internacional y más de 120 organizaciones de derechos civiles y humanos emitieron una advertencia formal de viaje para el Mundial, alertando sobre detenciones arbitrarias, revisiones invasivas de teléfonos y condiciones «inhumanas» en centros de detención.

Este viernes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Human Rights Watch, la NAACP y otras organizaciones exigieron a la FIFA garantías vinculantes de derechos humanos, señalando que ICE ya había firmado 1,544 acuerdos con agencias locales en ciudades sede como Dallas, Houston y Miami.

El antecedente más cercano es el Mundial de Clubes de 2025, donde organizaciones proinmigrantes exigieron a la FIFA que los estadios se mantuvieran libres de agentes de ICE tras denuncias de operativos que generaron miedo en comunidades inmigrantes, estadios semivacíos y boletos vendidos por menos de cuatro dólares.

En diciembre, Andrew Giuliani, coordinador del Mundial en la Casa Blanca, ya había advertido que Trump no descartaba detenciones de inmigrantes durante el torneo, declarando que el presidente "no descarta nada que haga más seguro a este país".

Mullin asumió como secretario del DHS el 24 de marzo de 2026, en reemplazo de Kristi Noem, quien fue designada "Enviada Especial para el Escudo de las Américas".

La FIFA, por su parte, se ha limitado a recordar sus documentos rectores sobre derechos humanos sin ofrecer garantías concretas adicionales, mientras el torneo -que podría atraer hasta 10 millones de visitantes a Norteamérica- arranca el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México.