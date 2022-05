Seguridad del Estado arresta a activista cubana Daniela Rojo

La Seguridad del Estado (SE) arrestó este jueves a la activista Daniela Rojo en la calzada de Luyanó de La Habana, a pesar de que la joven tenía que recoger a sus hijos de la escuela y el círculo infantil.

“Piquete, me llevan, el oficial Dennis del DSE, junto a un patrullero me acaban de detener en la calzada de Luyanó. Tengo que recoger a mis niños en la escuela y en el círculo por favor calienten!!”, denunció la opositora desde su cuenta de Facebook, donde también compartió una foto de ella en la parte trasera de un carro de la policía.

Un centenar de internautas reaccionaron de forma inmediata al post y exigieron la liberación de la activista. “Son unos esbirros sin escrúpulos, no les importa violentar a una madre y a sus hijos con tal de mantenerse en el poder”, afirmó una usuaria de la red social.

“¿Hasta cuándo la represión, el abuso y el maltrato contra las mujeres cubanas, contra el pueblo, contra todo el que como Daniela no tiene miedo a denunciar las barbaries que comete el régimen?”, “Libertad para Daniela y para todos los presos políticos cubanos”, “Patria y Vida. ¡Abajo la dictadura castrista!”, agregaron otros foristas.

En una publicación más reciente, la joven activista informó que había sido liberada. “Estoy bien. Ya estoy fuera. Me llevaron a la estación de Aguilera a amenazarme durante un rato. Gracias por la solidaridad. Luego hago una directa con más detalles, me voy a buscar a mis niños. Gracias infinitas por calentar las redes, sin ustedes estaría perdida”, afirmó.

El acoso de la policía política contra Rojo se ha intensificado en los últimos días, incluso con actos de violencia contra su casa, donde vive con sus hijos pequeños. Este miércoles contó que lanzaron tres piedras de gran tamaño contra el techo de su vivienda y que afortunadamente no hirieron a nadie.

“Los niños y yo estamos bien hasta ahora. Han tirado tres piedras grandes para mi techo, afortunadamente no le han dado a nadie. Esto ha pasado en otras ocasiones, hace meses no lo hacían. No sé quién fue, así que no puedo acusar a nadie aunque tengo mis sospechas”, dijo en su muro de Facebook.

Rojo agradeció a todos los que la llamaron y se preocuparon inmediatamente por ella y en especial al perfil de Las Taniadas por denunciar los ataques en su contra. “Los mantengo al tanto. Abrazo fuerte”, escribió en el post.

“Estaba hablando por teléfono con Daniela Rojo y he escuchado a su niña gritar. Le están apedreando la casa. He escuchado perfectamente el estruendo de las piedras al caer en el zinc del techo y el llanto de su hija. ¡Hay niños ahí adentro, por Dios!”, afirmaron Las Taniadas desde su muro personal.

La también activista Neife Rigau se hizo eco de la denuncia en sus redes sociales, donde calificó de Terrorismo de Estado estas acciones. “Eso es también bajeza y cobardía, por abusar así de una mujer sola con hijos pequeños”, añadió y responsabilizó al régimen por cualquier consecuencia física o psicológica que puedan sufrir Rojo y sus pequeños.

En febrero la activista cubana condenó el aumento de la represión que ejerce la Seguridad del Estado contra ella por su apoyo a las más de 900 madres de los presos políticos que sufren por sus hijos encarcelados y enjuiciados sin garantías, como escarmiento por ser parte de las históricas protestas del 11J.

“Yo estoy bien. Ahora con la soga un poquito más apretada, si hago cualquier movimiento raro el banquillo se cae y me quedo colgada”, declaró Rojo en relación con las amenazas que le hicieron las autoridades si volvía a participar en cualquier otra acción de la sociedad civil.

El 31 enero, Rojo fue violentamente detenida por manifestarse de forma pacífica frente al Tribunal de Diez de Octubre junto a las también activistas Camila Rodríguez y Carolina Barrero, además de varias madres de los jóvenes juzgados allí por el delito de sedición.

"Hoy más que nunca Cuba es un Estado de terror, la policía sólo sirve a un desgobierno totalitario que usa y pone todo su poder para reprimirnos sin piedad alguna. Queda una vez más demostrado, que la seguridad del estado son los verdaderos vándalos y criminales que defienden los intereses de unos pocos con golpes y más golpes", afirmó el poeta Arián Cruz en un post en Facebook, al denunciar el arresto de las jóvenes.