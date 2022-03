Daniela Rojo a Ana Hurtado: "Tú eres una falta de respeto"

La activista cubana Daniela Rojo dirigió un mensaje este lunes a la periodista española Ana Hurtado, quien recientemente visitó Cuba y se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel, para cuestionar su discurso ofensivo contra la disidencia del país y su defensa del régimen.

"Así con tremenda decencia y con tremendo cariño te lo voy a decir: eres una falta de respeto. Eres una falta de respeto. Lo que haces y lo que promulgas es una falta de respeto al pueblo cubano. Es lo que estás haciendo", dijo Rojo por su perfil de Facebook, en una transmisión en vivo.

Hurtado, quien se identifica como "antifascista" y "angelical bolchevique" en redes sociales, participó en el programa oficialista Mesa Redonda la semana pasada, en el que contribuyó a criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, siguiendo el guion del gobierno cubano, al tildar de mercenarios y delincuentes a quienes se oponen a la dictadura y salieron a las calles a protestar contra el gobierno en julio de 2021.

“Es muy fuerte que en la Televisión Española se le dé espacio a una persona como Yotuel Romero, diciendo que Cuba es una dictadura, que no se respetan los derechos humanos y todas esas barbaridades que él dice”, expresó entonces.

A su entender, Romero "es el tipo de personas que hacen contrarrevolución en España: delincuentes y mercenarios, y gente de esta índole; pero nosotros somos más y venceremos".

Rojo, visiblemente indignada, señaló: "Para mí tú eres una oportunista más que vino a lavarle la cara a esa gente. No tengo perdón contigo. Porque eres una falta de respeto. Venir de España a hacerle lobby a esa gente, a tratar de lavarles la cara, a un gobierno que se sabe, que se vio, porque no fue una cosa que la inventamos, ahí están los videos en las redes, cómo le cayó a golpes a la gente que salió pacíficamente".

La defensora de derechos humanos cubanos, actualmente colaboradora de ADN Cuba, reside en La Habana y fue una de las más de 1,400 personas detenidas por participar en el estallido social del año pasado.

"La gente del 11 de julio, los que salimos el 11 de julio, ni nos pagaron, ni somos mercenarios, ni somos delincuentes. La gente que salimos el 11 de julio salimos porque estamos hartas. Hartas de este gobierno que no hace absolutamente nada bien y nos tiene entre excusas y más excusas y más excusas, y todo lo justifica con el bloqueo. Para que tú vengas de España a decir que nosotros somos unos delincuentes y unos mercenarios. Tú lo que eres una falta de respeto", enfatizó la joven.

También se refirió a los mensajes de Hurtado desde la playa de Varadero, donde exhortó a otras personas a hacer turismo en la isla. "Cuba no es Miami, Es mucho mejor. Hay que venir a Cuba para conocerla. Conocer sus playas, sus pueblos. Conocer sus gentes. Hacer turismo", dijo la española en Twitter este sábado.

A lo que Rojo advirtió: "Cuba no es los hoteles, Cuba no es los centros turísticos. En Cuba hay muchas más realidades mucho más allá de los hoteles, que están bien lejos de lo que visitan los turistas y de lo que ven los turistas".

"Cuba no es un centro de atracción turística para que tú estés llamando a todos los turistas a que vengan aquí a disfrutar de la isla en esos hoteles que jamás hemos podido ir los cubanos de a pie. Porque no tenemos dinero para pagarlo, porque los salarios que nos paga el gobierno que tú defiendes no nos alcanza para ir para un hotel", agregó.

La joven destacó que, mientras el gobierno invierte en hoteles, el pueblo cubano está oprimido y tiene que hacer colas de seis y siete horas para comprar comida. "Cuba no es un centro turístico para que tú estés invitando a la gente. Cuba es un país, lleno de gente digna. Y lleno de gente que está sufriendo. Sufriendo por esa gente que tú defiendes", subrayó.

Además, la periodista europea ha estado publicando etiquetas como "la gusanera llora" y "la gusanera infarta" en sus posts en defensa del régimen, en evidente alusión a la disidencia cubana, pues el término "gusanera" o "gusano" es el que se ha utilizado históricamente en Cuba para estigmatizar y discriminar a quienes se oponen al sistema.

"¿Quién tú te crees para llamarnos gusanos a nosotros? ¿Quién te dio esa facultad? Una todavía con los mismos comunistas de aquí, una se hace la loca, pero que vengas tú de España a decirme a mí gusana y a la gente que está en contra de la dictadura decirle gusana. ¿Quién tú eres? Eso es una falta de respeto de tu parte", sostuvo Rojo.