Plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas denuncian violencia política contra activistas

Daniela Rojo, Carolina Barrero y Camila Rodríguez Foto © Facebook/Daniela Rojo/Carolina Barrero/Camila Rodríguez

Las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas denuncian la violencia política contra las activistas cubanas detenidas este lunes por apoyar a familiares de manifestantes del 11J que están siendo enjuiciados en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana.

“La violencia política contra las mujeres continúa y dos activistas se encuentran detenidas y una e desaparición forzada, luego de que se encuentren en sus hogares la mayoría de las personas que se reunieron el lunes en el Parque Juan Delgado, en La Habana”, apunta este martes el perfil en Facebook de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.

También en la publicación exigen que “Carolina Barrero (en desaparición forzada), Daniela Rojo y Camila Rodríguez deben ser liberadas”.

Asimismo, puntualizan que “acompañar a familiares durante los juicios por el estallido social del 11J no es delito”.

El activista cubano Arián Cruz, quien también fue detenido este lunes, después de ser liberado en la madrugada de este martes relató cómo ocurrió la detención violenta de las activistas y familiares de presos políticos reunidos en los alrededores del Tribunal Municipal de Diez de Octubre.

"Carolina apretaba fuerte mi mano, yo le sujetaba el brazo con mucha fuerza mientras el agente Jordan se acercaba de manera intimidante. Yo le digo a él: no te atrevas a tocarla, fíjate, no te vayas a equivocar. Él se abalanza a nosotros y le dobla fuertemente el brazo a Caro. A mí me golpea en el estómago, y en las costillas, a ella se la llevan de manera muy pero que muy violenta", detalló Cruz en Facebook, donde se le conoce como Tata Poet.

Las tres activistas cubanas, junto a otros ocho activistas y familiares de presos políticos, este lunes se plantaron frente al edificio donde se celebran los juicios contra 33 presos por las protestas del 11J y comenzaron a gritar "Libertad, Libertad".

A pesar del férreo operativo policial, los familiares no se replegaron y se enfrentaron a las fuerzas represivas al mando de la Seguridad del Estado, pero más tarde fueron detenidos por grupos de respuesta rápida del régimen cubano.

Además de las citadas activistas, fueron detenidos Arián Cruz, Leonardo Romero Negrín, y familiares de Yudinela Castro, Yesenia Díaz, además de la familia completa de Duannis Dabel León Taboada, de 22 años y quien está siendo juzgado con petición fiscal de 21 años, incluyendo a su hermana de 18 años y abuela de 60.

Todos los detenidos fueron llevados a la 11na Estación de San Miguel del Padrón.

En el Tribunal de Diez de Octubre se enjuician esta semana a 33 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en las inmediaciones de la esquina de Toyo.

A ellos se les acusa del supuesto delito contra la seguridad del Estado de sedición, y enfrentan peticiones fiscales de hasta 25 años de cárcel. Entre ellos hay seis menores de edad.

Los familiares de los acusados llegaron en la mañana de este lunes al Tribunal, con la intención de asistir a los juicios, pero fueron obligados a desplazarse hacia el parque Juan Delgado, a pocas cuadras de allí, desde donde denunciaron en una directa de Facebook que muchos amanecieron con un operativo policial en sus domicilios, para impedir su presencia en el lugar.