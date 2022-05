Marc Anthony reaparece tras lesionarse la espalda en Panamá: "Es muy fuerte para mí"

Marc Anthony dio sus primeras declaraciones en sus plataformas sociales para aclarar su estado de salud tras sufrir un accidente en Panamá, que provocó que cancelase el concierto que tenía previsto en el país el pasado miércoles 4 de mayo.

El concierto se canceló a pocos minutos de comenzar. Cuando todo el público estaba en la pista esperando ver al artista sobre el escenario, por los altavoces informaron que el show no se iba a llevar a cabo.

No fue hasta un día después que se conocieron las razones que llevaron al intérprete de "Parecen Viernes" a cancelar el show. Mientras se preparaba, Marc sufrió un accidente en unas escaleras y se lesionó la espalda. Esto provocó que fuese trasladado de nuevo a Miami (Estados Unidos) para continuar con su recuperación.

En un comunicado que quiso dar el propio Marc, aseguró que está mejorando. "Estoy bien. No puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", comentó el artista, que se lamenta por no haber podido ofrecer el concierto que tenía previsto en Panamá.

"Esto es muy fuerte para mí porque no soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso ni reputación de eso", comentó afectado por lo sucedido unos días atrás y prometió a su público que cumplirá su promesa.

Los fans del Flaco se volcaron en apoyarle en el tablón de comentarios, donde le desearon una pronta recuperación y le mandaron sus mejores deseos. "¡¡Dios te bendiga y proteja mi amor!!", expresó su novia, Nadia Ferreira, en su mensaje de cariño.

