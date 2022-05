Cuerpo de la turista fallecida por explosión del Saratoga llega a España esta semana

Cristina López-Cerón y Hotel Saratoga tras la explosión Foto © Telecinco y Dairon Rhc / Facebook

El cuerpo de la turista española fallecida en la explosión del Hotel Saratoga de La Habana, llegará a su país a finales de esta semana.

Cristina López-Cerón, de 29 años y natural de la localidad de Viveiro, en la provincia de Lugo, Galicia, estaba de vacaciones en Cuba junto a su novio.

Según revelaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el embajador español, Ángel Martín Peccis, y el cónsul en La Habana, José Antonio Hernández, se hicieron cargo de las gestiones desde el primer momento y están intentando apurar los trámites para poder trasladar el cuerpo de la chica.

Su pareja sentimental, César Román Santalla, está ingresado muy grave el hospital Calixto García de La Habana, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente nada más llegar.

Según el alcalde de As Pontes, localidad de A Coruña donde nació César, el joven está "debatiéndose entre la vida y la muerte". Fuentes del equipo médico en Cuba afirman que todavía es muy pronto para saber cómo va a evolucionar.

La pareja estaba justo afuera del Hotel Saratoga cuando ocurrió la explosión. Habían organizado el viaje a Cuba entre otras cosas para celebrar el 30 cumpleaños de César, acabados de cumplir. Tenían previsto estar cinco días en La Habana y dos en Varadero.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, trasladó las condolencias de la corporación municipal a la familia de Cristina.

"No hay palabras para expresar la tristeza y la consternación del pobo de Viveiro por las nuevas noticias que llegan desde Cuba. El consejo de la corporación municipal y su alcaldesa, María Loureiro, quieren expresar su dolor y enviar sus condolencias a los familiares y allegados de Cristina López-Cerón Ugarte. El más sentido pésame", expresó la funcionaria.

La pareja convivía desde hace años en As Pontes.

La madre de la joven relató a El Progreso que su hija quiso viajar para tomarse unos días de descanso tras una estancia en el hospital cuidando a su padre, y antes de un próximo ingreso hospitalario de un familiar de su novio, en el que tenía previsto ayudar.

"Les iba a tocar hospital y se fueron a disfrutar un poco y a cargarse las pilas", dijo la madre.

La familia de Cristina no viajará a Cuba. "Allí no vamos a solucionar nada, mi niña ya no está", lamentó la mujer.

Los hermanos de César si irán este domingo a La Habana para acompañarlo en el hospital.