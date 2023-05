Sobreviviente de la explosión en Hotel Saratoga: “De aquel día solo quedan cicatrices”

Luis Enrique Suárez Estrada, uno de los sobrevivientes de la explosión del hotel Saratoga, dijo encontrarse en perfecto estado de salud a un año de la tragedia de la que “solo quedan cicatrices y malos recuerdos”.

“Hoy se cumple un año del fatídico accidente del Hotel Saratoga, eternamente agradecido al personal médico por tanto esfuerzo y dedicación ante todos los damnificados, al final valió la pena todas sus horas de desvelo porque lograron salvar muchas vidas entre ellas la mía que estuve muy grave”, escribió Suárez Estrada en un post de Facebook.

El joven agradeció al personal del Instituto de Neurología y Neurocirugía donde permaneció ingresado casi un mes.

“Nuevamente muchas gracias a todo el colectivo del INN y a Dios que puso su mano en mí, mencionar nombres, fueron muchos los encargados de mantenerme con vida y mantener con ánimos y mucha fe a mi familia, amistades y compañeros de trabajo que en ese momento llegaron al Instituto para saber de mi estado.”, concluyó.

Suárez Estrada, natural de Granma, pasaba cerca del hotel en el momento de la explosión que cobró la vida de 47 personas, entre ellos 4 menores de edad.

El joven cubano, en principio reportado de grave, llegó a ser operado por tres equipos médicos diferentes en distintas partes de su cuerpo durante una misma intervención quirúrgica.

“He visto videos. De hecho mi tía me enseñó videos de cuando salí, de cuando me sacaban y la gente decía ‘está vivo, está vivo’, pero no recuerdo más nada”, contó a la televisión cubana cuando recibió el alta del hospital.

Este sábado, cuando se cumple un año de la potente explosión que destruyó el Hotel Saratoga en la capital cubana, familiares, compañeros y allegados de los fallecidos rindieron homenaje a las 47 víctimas mortales del trágico suceso.

“Esta mañana, en el Monumento Fuente de la India, se rindió homenaje a las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga, a un año de la catástrofe”, indicó en sus redes sociales el periódico oficialista Juventud Rebelde.

Imágenes compartidas en su publicación dejaron ver una larga fila de “habitantes de la capital cubana, familiares, amistades, colegas de trabajo, integrantes de la Cruz Roja, dirigentes juveniles y sindicales” que depositaron flores en memoria de las víctimas de un suceso “que conmovió y movilizó al país en una ola de solidaridad”.