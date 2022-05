Chofer de la Yutong del Saratoga cuenta cómo vivió la tragedia y agradece ayuda recibida por testigos

El chofer, Francisco Javier Casanova Benítez (i) y Estado en que quedó el vehículo que manejaba (d) Foto © Periódico Girón

Francisco Javier Casanova Benítez, el chofer del ómnibus de Transtur que salvó milagrosamente la vida tras la explosión en el Hotel Saratoga, cuenta que hablaba por teléfono con su esposa cuando la onda expansiva de la fuerte deflagración empujó y volcó el vehículo sobre el asfalto, y subraya la ayuda inmediata recibida por los testigos.

“Había dejado los pasajeros en el Parque Central porque en ese sitio no se puede estacionar permanentemente. Luego avancé hasta el hotel Saratoga, para recogerlos allí en unos 15 minutos”, relató a Periódico Girón Casanova Benítez, residente en Matanzas, quien precisó que se encontraba de excursión en La Habana con un grupo de turistas alemanes.

“Sentado frente al timón escribía en la hoja de ruta. Nunca vi el camión cisterna que descargaba el gas. En el instante de la explosión hablaba por teléfono. De inmediato la guagua volcada, el sonido de los cristales fracturados, el polvo del derrumbe, los escombros cayendo encima, el celular en el piso…”, explicó.

“Yo escuchaba: uno, dos, tres… ¡ahora! Era la gente que afuera trataba de voltear la guagua conmigo dentro. Uno de ellos, de gran fortaleza física, arrancó la puerta de un tirón, me cargó sobre sus hombros y me introdujo en un carro particular (almendrón). Manaba sangre por la cara y los brazos. Llegué al hospital Freyre de Andrade, en la Avenida de Carlos III, que solo se me veían los ojos”, añadió el chofer, apodado “Miky” y trabajador de la Base de Varadero desde hace 18 años.

Su esposa, Dayamí Molina Caballero, relató al citado medio que mientras conversaban escuchó un ruido fuerte y se cortó la comunicación.

“Incluso lo comenté con mi mamá, que se había cortado la comunicación. Llamé otra vez pero sin resultados”, precisó Molina Caballero.

Javier Casanova subraya su agradecimiento no solo a los cubanos que lo ayudaron a salir del vehículo en los primeros minutos tras la tragedia, sino también la recibida en el hospital.

“Agradezco con letras mayúsculas la atención que recibí de todo el personal de ese centro hospitalario habanero. En tan solo 24 horas me practicaron chequeo general en dos ocasiones. También a los compañeros de la Dirección General de Transtur y a mis colegas de Varadero, que enseguida trasladaron a Dayamí hasta donde yo estaba”, concluyó el chofer de 57 años.

Las fuerzas de rescate y salvamento que trabajan entre los escombros del Hotel Saratoga encontraron otros cuatro cuerpos sin vida sobre la medianoche de este lunes 9 de mayo, lo que elevó a 35 la cifra de fallecidos.

Hasta el momento no hay otros detalles sobre el hallazgo de nuevas víctimas mortales ni han sido reveladas sus identidades.

Hasta este domingo, entre los fallecidos había cuatro menores de edad, una embarazada y una turista española, de acuerdo con el reporte oficial del gobierno cubano.

El más reciente balance de heridos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirma que hasta las 6:30 pm de este domingo se contabilizaban 85 heridos, de los cuales 24 permanecen ingresados en siete centros hospitalarios, de ellos 19 adultos y cinco menores de edad.

Tras el desastre, la peor tragedia humana en Cuba después del accidente de avión de pasajeros en mayo de 2018, el gobierno dijo que la explosión habría sido provocada por una fuga de gas.