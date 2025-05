Familias de edificio colindante al hotel Saratoga continúan sin vivienda a tres años de la explosión

Vídeos relacionados:

A tres años de la trágica explosión del Hotel Saratoga, ocurrida el 6 de mayo de 2022, las familias del edificio colindante Prado 609 continúan sin poder regresar a sus hogares.

La internauta Katherine T. Gavilan publicó en Facebook una impactante foto del estado actual del edificio que el régimen prometió tener concluido para agosto de 2025: la obra está apenas en los cimientos y no hay evidencia de trabajo en la zona.

Denunció en sus redes que para muchos, la espera se ha convertido en desesperanza, y algunos han optado por dejar el país.

El edificio, severamente dañado por la explosión, permanece en ruinas. La mayoría de sus antiguos residentes —correspondientes a 27 apartamentos— siguen albergados en la Villa Panamericana, en condiciones temporales que se han prolongado indefinidamente. Aún más grave es la falta de avances visibles y de información oficial sobre la reconstrucción o rehabilitación del inmueble, señala.

“Como cada 6 de mayo, ellos siguen sin estar en sus hogares. Y algunos, han decidido tampoco estar en su país”, escribió, en alusión al creciente número de afectados que ha emigrado.

Según Gavilan, a las familias se les informó en 2023 que podrían regresar a sus casas en agosto de 2025, pero hasta la fecha no hay señales de progreso.

En agosto de 2024, los vecinos entregaron cartas al Gobierno de La Habana, a la Asamblea Nacional, y al conglomerado empresarial GAESA.

Esta última respondió que el caso no le competía; las otras dos entidades, aseguran los residentes, no han dado respuesta formal, salvo señalar que el encargado del caso era el Jefe de Construcciones del Gobierno de La Habana.

Intentos recientes de contacto con el funcionario responsable, Namán Morales, han sido infructuosos. Una vecina que solicitó una reunión con él recibió respuestas evasivas por parte de su asesora: primero que "consultaría el caso", luego que "no había podido hablar con él", y posteriormente, silencio.

Mientras tanto, no hay responsables, ni informes de investigación, ni materiales de construcción visibles en el lugar. "Extraoficialmente se dice que no hay cemento, y ya las cabillas estarán lo suficientemente oxidadas para que no sirvan", advierte el post.

Más allá de los daños materiales, el olvido institucional y la falta de transparencia han alimentado la frustración de los afectados. “Tampoco hay ilusión”, resume Gavilan.

“Ya nosotros somos un montón más”, le confesó una de las vecinas, refiriéndose a la resignación colectiva de quienes una vez llamaron hogar al Prado 609.

La tragedia del Saratoga dejó 47 muertos y decenas de heridos, pero para los vecinos de Prado 609, la explosión nunca terminó.

