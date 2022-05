Senadora mexicana reprocha a AMLO su admiración al régimen que viola Derechos Humanos en Cuba

Senadora mexicana Alejandra Reynoso Foto © https://werareynoso.mx/

La senadora mexicana Alejandra Reynoso reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador su admiración al régimen que vulnera todos los días los Derechos Humanos en Cuba.

“Su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl Castro no me incomodan, Presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta la libertad y vulnera todos los días los derechos humanos”, sostuvo este lunes en Twitter la legisladora por el estado de Guanajuato y del Partido Acción Nacional (PAN).

También en otro mensaje Reynoso cuestionó la decisión del gobierno mexicano de contratar a 500 médicos cubanos, tras firma de acuerdo durante la visita de trabajo del mandatario azteca a Cuba.

“El Gobierno Federal anuncia que más de 500 nuevos médicos cubanos llegarán a México. ¿Por qué mejor no se apoya a los médicos mexicanos? Fácil: porque con el pretexto de estos médicos, México ayuda a financiar al régimen de Cuba”, apuntó la senadora en su cuenta de Twitter.

El jefe del Ejecutivo mexicano llegó a la isla este sábado para sostener una reunión de trabajo con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, sobre temas de cooperación común, incluidos los temas migratorios y sanitarios, entre otras actividades protocolares.

“Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba, vamos a otorgar becas con ese propósito”, comentó Obrador, tras la firma de convenios bilaterales durante su visita de trabajo a Cuba.

El mandatario mexicano aseguró, además, que su país compraría una vacuna cubana en fase de producción para niños menores de dos años que “les ha dado muy buen resultado”, destacó, además.

La legisladora también en marzo último, junto a otros senadores mexicanos, pidió a la Unión Europea (UE) revisar su Acuerdo de Cooperación con Cuba ante el aumento de la represión en la isla y la imposición de elevadas condenas a los manifestantes del 11-J.