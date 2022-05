Alumno de escuela colindante con el Saratoga ayudó a su maestra en la evacuación: "Vi compañeritos ensangrentados"

Kamil Llanez Perdomo Foto © Enrique Valmach / Facebook

Un niño que estudia en la escuela Concepción Arenal, colindante con el Hotel Saratoga, relató la terrible experiencia que vivió el viernes pasado tras la explosión que destruyó parcialmente el hotel y causó daños en el centro de estudios.

Kamil Llanez Perdomo, de 12 años, afirma que al oír la explosión su primera intención fue salir corriendo, pero recordó que su papá le ha advertido siempre que en situaciones de desastre lo más importante es conservar la tranquilidad.

"Fue un ruido muy potente. Recuerdo que el estallido me levantó automáticamente del asiento. Y quedé aturdido", dijo en entrevista al semanario Tribuna de La Habana.

"Después todo se volvió confuso. Unos gritaban, otros querían darse a la precipitada para abandonar el local. La maestra Yudelkis, aunque asustada, guardó la compostura y eso ayudó a calmarnos", subrayó.

Kamil, estudiante de sexto grado, precisó que a los pocos minutos llegaron los bomberos y a partir de entonces comenzaron a salir de la escuela.

"En mi aula no hubo heridos, pero a mi alrededor vi compañeritos ensangrentados y adoloridos y eso me afectó muchísimo. Son imágenes que creo no voy a olvidar nunca. Ayudé a la maestra en la evacuación, por eso fuimos de los últimos en salir", detalló.

"En la calle sentí un escalofrío inmenso. Había mucha destrucción, escombros, gente temerosa a una segunda explosión, seres humanos bajo esa enorme mole de piedras y hierros. Quizás por eso, a pesar del peligro, la gente se volcó a auxiliar a los heridos desoyendo las advertencias de las autoridades y de los bomberos que trataban de imponer el orden", agregó.

El domingo por la mañana, diez niños que estaban ingresados por las heridas sufridas en la explosión del Hotel Saratoga, recibieron el alta en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de Marianao.

Según una información del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), hay cinco menores hospitalizados: tres están reportados en estado crítico y dos graves. Los cinco permanecen en la sala de terapia intensiva.

En el pediátrico Juan Manuel Márquez fueron admitidos un total de 15 menores, incluidos los cinco que están en terapia intensiva. Los pacientes tienen entre dos y 15 años de edad.

Uno de ellos es un niño de dos años que tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Quirúrgico Hermanos Ameijeiras por un trauma craneoencefálico, y que se mantiene en estado crítico, aunque estable.

La doctora Lissette del Rosario López González, pediatra intensivista y jefa del grupo nacional de Pediatría del MINSAP, reveló al portal oficialista Cubadebate que se sigue la evolución de cómo el cerebro del pequeño está respondiendo a ese accionar quirúrgico que tuvo.

"Tiene 48 horas de operado y ahora vamos entrando a una etapa que realmente es muy importante: el manejo neurointensivo, es decir el manejo al detalle de la función del cerebro, que desde el punto de vista quirúrgico se abordó de manera inmediata y ahora se hace con el trabajo de la terapia intensiva y los neurocirujano", detalló.

Hasta el momento se han reportado cuatro menores de edad fallecidos por la explosión en el Hotel Saratoga. Uno tenía 10 años, dos tenían 15, y otro 17. Todos llegaron sin vida a los hospitales adonde fueron trasladados.