Natti Natasha, Shakira o Adamari López: Así celebraron los famosos el Día de las Madres

Natti Natasha, Adamari López y Shakira con sus hijos Foto © Instagram / Vida Isabella, Adamari López y Shakira

Este domingo 8 de mayo se celebró en gran parte del planeta el Día de las Madres, una fecha muy especial que, como no podía ser de otra manera, se celebró a lo grande en las redes sociales. Decenas de celebrities compartieron fotografías y mensajes para sus hijos, parejas o sus propias madres, y de paso, felicitar a todas las del mundo en este día señalado.

Adamari López, Shakira o Natti Natasha fueron algunas de las estrellas del mundo del entretenimiento latino que así lo hicieron.

A continuación te dejamos varios de los posts más bonitos compartidos por los famosos este Día de la Madre 2022:

Natti Natasha

La cantante dominicana, que se estrenó como mamá hace casi un año, celebró su primer Día de la Madre disfrutando de su pequeña Vida Isabelle, fruto de su relación con Raphy Pina.

Shakira

"Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres!", comentó la cantante colombiana junto a una imagen de sus dos hijos Milan y Sasha besándola en cada mejilla.

Adamari López

La conductora puertorriqueña recopiló algunas adorables imágenes con su hija Alaïa. Y es que ser mamá es el mejor regalo que le ha dado la vida, como dice ella misma en el vídeo que publicó.

Camilo

Como no podía ser de otra manera, el cantante colombiano le dedicó las más bonitas palabras en este día a su esposa, Evaluna, que recientemente se estrenó como mamá de Índigo.

"¡Feliz primer Día de las Madres, Evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos.

¡¡Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! ¡¡Aprendo de ti a diario!!", comentó el orgulloso papá.

J Balvin

El colombiano felicitó a todas las madres con varias fotos junto a las mamás más especiales de su vida. Su pareja, Valentina Ferrer (con quien tiene un hijo llamado Río), su hermana Carolina y, por supuesto, su madre.

Dayanara Torres

La modelo puertorriqueña disfrutó de sus hijos en esta fecha señalada. "Tener a mis niños juntos en este Día de las Madres no tiene precio. ¡Feliz Día a todas las Madres! ¡Que tengan un día tan maravilloso como el nuestro!".

Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos compartió una foto para felicitar a todas las madres, y en especial a su esposa, Michelle Obama. "Espero que les hagáis saber a las madres y las figuras maternas cuánto significan en vuestra vida. Michelle, gracias por ser una madre maravillosa y un modelo a seguir para nuestras hijas y para tantos otros en todo el mundo".

