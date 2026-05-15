"No, no, yo lo sabía": Los gritos desgarrados de una madre cubana al ver llegar a su hijo a Cuba que parten el alma

Un joven cubano emigrado regresó de sorpresa a la isla tras cuatro años de separación y grabó el desgarrador reencuentro con su madre, un video que acumula más de 710,000 visualizaciones en TikTok desde que fue publicado el pasado martes.

El clip, publicado bajo la cuenta @lachy19920 con la descripción «Después de 4 años tocó esta sorpresa», muestra el instante en que la madre ve llegar a su hijo sin haberlo esperado.

Su reacción lo dice todo: «¡Ay no! ¡Ay que amor de mi vida!», se escucha gritar a la mujer en el video, mientras los abrazos y el llanto se mezclan en una escena que ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

El reencuentro incluyó también a otros familiares, entre ellos una niña identificada como hija del protagonista, quien pudo abrazar a su padre después de años de distancia.

El video fue publicado apenas dos días después del Día de las Madres, lo que amplificó aún más su impacto emocional entre la diáspora cubana, que se identificó masivamente con las imágenes.

Este tipo de reencuentros se ha convertido en un fenómeno recurrente en TikTok desde 2025, impulsado por la crisis migratoria más grave de la historia contemporánea de Cuba.

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,79 millones de cubanos abandonaron la isla, según estimaciones demográficas, fragmentando miles de familias con separaciones que duran típicamente entre dos y cuatro años.

La combinación de crisis económica severa, apagones crónicos, escasez de alimentos y medicamentos, y represión política ha empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar, dejando atrás a padres, madres e hijos.

Muchos de ellos quedan además atrapados en un limbo legal en Estados Unidos con el formulario I-220A, que dificulta o impide los viajes de regreso a la isla, convirtiendo cada reencuentro en un acontecimiento extraordinario.

Esa misma semana, Ray Obón Séne protagonizó un reencuentro similar, sorprendiendo a su madre el propio Día de las Madres tras cuatro años sin abrazarla. «Mi mamá no se creía que después de 4 años me iba a volver a abrazar», declaró.

El jueves, otra cubana publicó su propio reencuentro con su madre tras cuatro años de separación, acumulando casi 380,000 vistas en pocas horas.

Y el 8 de mayo, un hijo fue recibido en el aeropuerto de Holguín tras cuatro años fuera de Cuba, en otro video que también emocionó a la comunidad.

TikTok se ha consolidado así como la plataforma donde la diáspora cubana documenta y comparte estos momentos, funcionando como una catarsis colectiva para una comunidad dispersa por el mundo que carga con el peso de la separación familiar como consecuencia directa de 67 años de dictadura que han vaciado la isla de su gente.