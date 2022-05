Sultán, uno de los perritos rescatados del Saratoga, regresa con sus dueños

Sultán, uno de los perros rescatados con vida entre los escombros del edificio aledaño al Hotel Saratoga, pudo volver a salvo con los nietos de su dueña.

Rescatistas de la Cruz Roja lograron salvar a Sultán y a Chuza este domingo. Ambos perritos sobrevivieron por más de 48 horas entre los escombros que dejó la explosión de la instalación hotelera en el centro histórico de La Habana.

El niño Rubén Yunior, de 10 años, ya tiene con él al perrito de su abuela María Consuelo Alard Valdés, una de las personas que continúa reportada como desaparecida, informó el periodista de Radio Habana Cuba, Dairon Caballero.

Según la familia, el perro está feliz con el niño y no deja que nadie se acerque; pero todavía está nervioso, todo el tiempo está encima de Rubén Yunior buscando cariños y mimos, señala la publicación del periodista.

María Consuelo y Sultán residían en el edificio de Prado 609, colindante con el hotel, uno de los más dañados por el siniestro. Como consecuencia de la explosión, en el inmueble se desplomaron 15 de los 30 apartamentos, de acuerdo con un reciente reporte de la televisión cubana.

Marjorie Santos, otra nieta de María Consuelo, no ha perdido las esperanzas de ver a su abuelita con vida y poder celebrar el próximo junio su 78 cumpleaños.

Marjorie Santos y su abuela. Foto: Facebook / Anabel OD

"Mi abuela sale viva de ahí... Mi papá que es su hijo está en Estados Unidos y está desesperado. Pero yo sé y quiero pensar que saldrá viva... si no es así, creo que me muero, no aguanto, porque mi abuela es mi vida. Aquí mi mamá y yo estuvimos todo el día de las madres", dijo Marjorie al reportero.

En horas de la mañana de este lunes, las autoridades cubanas identificaron a tres de los cuatro cuerpos encontrados durante la madrugada, y en la tarde, se hizo público el reconocimiento de otros seis cadáveres. Hasta el momento suman 40 los fallecidos tras la explosión del Saratoga.

Las labores de rescate continúan y se cree que una decena de personas podrían estar atrapadas aún bajo los escombros, de acuerdo con las reclamaciones de los familiares.

Un rescatista, uno de los perros de la brigada canina y su guía accedieron este lunes al interior de los escombros entre el Hotel Saratoga y el edificio de Prado 609, una de las zonas de más difícil acceso, para continuar la búsqueda de los desaparecidos.