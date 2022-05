Exjefe del Pentágono revela que Trump propuso un bloqueo total a Cuba

El ex secretario de Defensa, Mark Esper Foto © Captura de video Twitter / 60 Minutes

Mark Esper, secretario del Ejército y secretario de Defensa de 2017 a 2020, durante la administración de Donald Trump, reveló el caos y la improvisación que caracterizaba la presidencia de Trump, en cuyas reuniones surgían todo tipo de ideas llamativas, entre las que estuvo la posibilidad de implantar un bloqueo total a Cuba.

“En varios momentos durante el último año de la administración, la gente de la Casa Blanca proponía emprender acciones militares contra Venezuela, o atacar a Irán”, respondió Esper entrevistado este lunes en el programa '60 Minutos' de la CBS. “En un momento, alguien propone que bloqueemos a Cuba”, mencionó.

El ex secretario de Defensa afirmó que las reuniones del gabinete de Seguridad y Defensa de Trump, así como otras en el Despacho Oval, eran la evidencia del desconocimiento del presidente de estos temas, así como del peligro que representaba su impulsiva gestión y el oportunismo de quienes le rodeaban.

Según Esper, que acaba de publicar el libro de memorias “A Sacred Oath” (Un Juramento Sagrado), la administración Trump pudo haber comprometido la seguridad nacional o emprender acciones reprochables desde el punto de vista del Derecho Internacional. Su presencia mediadora, aseguró, previno “cosas peligrosas que podrían haber llevado al país en una dirección oscura”, según mediaite.com.

Disparar a los manifestantes de Black Lives Matter (¡a las piernas aunque sea!), lanzar ataques de misiles para “destruir los laboratorios de drogas” en México, atacar Irán o desplegar un bloqueo total contra Cuba: el último año de la administración Trump estuvo plagada de ideas descabelladas, “cosas realmente malas”, que consiguió evitar o amortiguar con el apoyo del general Mark Milley.

"Es importante para nuestro país, es importante para la república, para el pueblo estadounidense, que entiendan lo que estaba pasando en este período tan trascendental del último año de la administración Trump”, dijo Esper durante la entrevista.

Esper y el general de ejército Mark Alexander Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, desarrollaron un sistema llamado "los cuatro no" para lidiar con las ocurrencias del presidente Trump, quien nunca daba una orden directa, pero "despotricaba... sugería y presionaba".

No a las retiradas estratégicas, a las guerras innecesarias, a la politización de las fuerzas armadas y al mal uso de las fuerzas armadas; esas eran "las cuatro cosas que teníamos que evitar que sucedieran ese año antes de las elecciones". Ideas alocadas “sucederían cada pocas semanas” en ese período, pero Esper y Milley se propusieron frenarlas dentro del ejecutivo.

Para el exsecretario de Defensa, la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos no es una agresión rusa, la pandemia o una China cada vez más amenazante: es el "partidismo político extremo" en Washington. “Necesitamos prestar menos atención a los extremos de los partidos y enfocarnos más en la gente del medio, ya sea demócrata o republicano”, dijo Esper.

Esper, era un "peso ligero y un testaferro, y me di cuenta muy pronto”", afirmó Donald Trump en un comunicado de respuesta enviado a la CBS. “Era un estirado que estaba desesperado por no perder su trabajo”, dijo el presidente número 45 de Estados Unidos, según el New York Post.

Esper, un republicano de toda la vida, confesó que si no denunció al presidente en ese momento era por temor, no al despido, sino a que apareciera “alguien en su lugar que probablemente estaría dispuesto a hacer algunas de estas tonterías”.

"Si la gente buena no sirve, o si quieres que la gente buena deje el gabinete, entonces ¿con quién te quedas?", dijo, aludiendo al sello de la presidencia de Trump. "Quiero decir, por definición, solo te quedas con la gente mala, y eso no es bueno para nuestro país… Termina siendo una república bananera o un régimen autocrático”, añadió, denunciando la falta de "integridad y principios básicos" de su exjefe.