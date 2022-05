Médicos de México critican a López Obrador por contratar a 500 doctores cubanos

Federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador tras anunciar que contratará a 500 médicos cubanos para suplir un supuesto déficit de doctores.

Las organizaciones emitieron un comunicado en el que manifestaron una "profunda desaprobación y enérgica protesta" por la decisión de López Obrador, de contratar médicos de otro país, lo que consideraron como "una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México".

Representantes de 30 agrupaciones subrayaron que en el país azteca hay médicos avalados por las universidades, y que algunos están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.

"Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades", señalaron.

El documento recuerda que muchos de los médicos mexicanos trabajaron en la atención de pacientes con coronavirus, arriesgando sus vidas y las de sus familias.

"Resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas. Su intervención no representa un beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país", precisa el texto.

López Obrador acordó con el gobierno cubano la contratación de "más de 500 médicos que van a estar ya trabajando", para "garantizar el desarrollo a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social", y solucionar un supuesto déficit de médicos en México.

También ordenó la compra de una vacuna contra el COVID y la formación en la Isla de especialistas de la salud mexicanos.

"Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba, vamos a otorgar becas con ese propósito", dijo.

Esta semana, durante su visita a Cuba, AMLO y Miguel Díaz-Canel firmaron acuerdos de colaboración médica, científica, y que involucran otros sectores.

El diario oficialista Granma informó que tras las conversaciones oficiales de ambas delegaciones, se firmó una declaración que "consolida una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Cuba", que incluiría conversaciones migratorias, tema que motivó la visita del mandatario mexicano al país caribeño.

Los titulares de Salud Pública de ambos gobiernos firmaron "un acuerdo de colaboración que facilita aprovechar todas las potencialidades sanitarias, científicas, de esfuerzos conjuntos y voluntades" entre los dos países en el campo de la salud, según el mandatario Miguel Díaz-Canel.