«¿Qué le debe Sheinbaum al régimen cubano?»: Analista mexicano reacciona a polémica por millones enviados a Cuba

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El economista y analista político mexicano Mario Di Costanzo cuestionó duramente a la presidenta Claudia Sheinbaum por destinar 588 millones de pesos mexicanos al régimen cubano a través del programa «Sembrando Vida», mientras un hospital público de Michoacán suspendía cirugías por falta de insumos médicos.

Di Costanzo publicó el domingo en su cuenta de X la pregunta «¿Qué le debe Sheinbaum al régimen cubano?» y adjuntó dos documentos oficiales que respaldan la denuncia: el oficio ECI/0472/2026 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), fechado el 31 de marzo de 2026, y un oficio del Hospital General «Dr. Miguel Silva» de Michoacán, fechado el siete de mayo de 2026.

«Mientras en Michoacán se suspenden cirugías por falta de material médico, Sheinbaum le dona 588 millones a Cuba, bajo el Programa Sembrando Vida. Y la paga a una empresa que vende autos BYD», escribió Di Costanzo.

El oficio de AMEXCID formaliza un «Contrato de Donación de Recursos» entre el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXCID y el Banco del Bienestar, por 588 millones de pesos —más de 34 millones de dólares— para la «Segunda Fase de Sembrando Vida en la República de Cuba (Segunda Etapa)».

La autorización fue aprobada el 25 de febrero de 2026 en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, y el documento fue firmado por José Martín Rivera Barrios, Director Administrativo de AMEXCID, y Mario Alejandro Mendoza Castañeda, Director General de Proyectos Especiales y Fondos de Cooperación Internacional.

El mismo oficio ordena pagos adicionales por 1,479,600 pesos a la empresa Dragon Charge, S.A. de C.V., identificada como agencia BYD Iztacalco en la Ciudad de México y vinculada al fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, a depositar en una cuenta de Banorte.

La conexión de Dragon Charge con capital chino ha generado inquietud sobre una posible evasión de las sanciones económicas que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, en un momento en que Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura el primero de mayo de 2026, ampliando restricciones en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.

El documento fue filtrado por la cuenta Guacamaya Leaks en X, que lo describió como «el regalo de 588 millones de pesos a Cuba por el desvío de recursos llamado Sembrando Vida», y fue confirmado por un documento oficial que revela el financiamiento de México a la isla.

El segundo documento adjunto por Di Costanzo es el oficio 5009/2026/0099 del Hospital General «Dr. Miguel Silva», firmado por el Dr. Iván Calvo Villalobos, Jefe de Servicio de Cirugía, en el que se notifica al personal médico que «al no contar con los insumos médicos necesarios para la atención médica de los pacientes, por el momento no se podrán realizar procedimientos quirúrgicos electivos».

La polémica se enmarca en una política exterior de Sheinbaum que, pese a suspender los envíos de crudo a Cuba en enero de 2026 ante presiones de Washington, ha mantenido y ampliado el apoyo al régimen con al menos cinco cargamentos de ayuda humanitaria con más de 3,100 toneladas de alimentos, medicinas y paneles solares desde febrero de 2026.

El programa Sembrando Vida fue creado por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y extendido a Centroamérica ese mismo año. Su expansión a Cuba fue planeada desde 2021 y se concretó con donaciones de tractores agrícolas en diciembre de 2023, mientras Díaz-Canel se reunió con Sheinbaum tras la toma de posesión de la presidenta mexicana para fortalecer los vínculos bilaterales.