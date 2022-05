Rescatistas logran acceder a todos los locales del Hotel Saratoga

"Ya hemos tenido acceso a todos los locales del hotel, algo muy importante para nosotros, es decir que se ha hecho una exploración bastante completa", declaró este martes a Cubadebate el Coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, a cuatro días de la explosión en el Saratoga.

Guzmán precisó que en estos momentos se "profundizando en los locales comunes" y se trabaja en conjunto con la Cruz Roja. "La prioridad es la búsqueda de las personas", sostuvo.

Las tareas de estudio de las estructuras dañadas por lo que ha sido catalogado por las autoridades como un accidente constituyen ahora una preocupación secundaria. El especialista, además, indicó que aún no puede decir cuántos días tardarán para terminar las labores de rescate.

"Realmente nosotros no podemos dar un estimado porque la misión principal que tenemos es hallar a las personas que faltan. Por eso no podemos dar un tiempo. (...) Nosotros queremos que sea lo más rápido posible, pero no podemos violar lo establecido con las medidas de seguridad por estar apresurados en tomar una decisión", afirmó Guzmán.

Tan solo este lunes, desde la medianoche y el mediodía los rescatistas cubanos extrajeron de los escombros ocho cadáveres.

En la última actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el caso, a las 6:30 p.m. de este martes, la cifra de víctimas mortales ya ascendía a 43; mientras que otras 97 personas presentaban lesiones, de las cuales 17 estaban hospitalizadas.

La explosión ocurrida en la mañana de viernes, asociada a un escape de gas, afectó también a 95 personas, que residían en 38 viviendas aledañas a la instalación hotelera.

La mayoría de las familias se encuentran ahora evacuadas en un hotel de la Villa Panamericana. El resto, en casas de familiares, conocidos o personas solidarias con la tragedia.