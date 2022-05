Sofocan incendio en almacén en La Habana, cerca de refinería Ñico López

Un “principio de incendio” se reportó la noche de este miércoles en un almacén de víveres del Centro de Convenciones de Guaicanamar, cerca de la refinería Ñico López, en La Habana; informó Cubadebate.

Al principio, en las redes sociales circuló el rumor de que el fuego había ocurrido en la refinería, pero la directora de comunicación institucional de la Unión Cuba Petróleo (CUPET) precisó al periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Lázaro Manuel Alonso, que no fue así.

El principio de incendio sucedió en el almacén antes mencionado, que pertenece a la Empresa de Servicios Petroleros (EMSERPET), y fue sofocado por los bomberos antes de que se convirtiera en algo más serio. Ninguna persona resultó herida.

En menos de siete días, en La Habana han ocurrido tres incidentes similares. El primero y el más mortífero de todos fue el del pasado viernes, en el Hotel Saratoga, cuando un escape de gas ocasionó una colosal explosión que dejó 43 muertos, decenas de heridos y 95 personas con afectaciones en sus viviendas.

Sin embargo, las labores de búsqueda y rescate continúan y todavía hay dos personas reportadas como desaparecidas. El Cuerpo de Bomberos ya ha podido acceder a todos los locales de la instalación hotelera y ha trabajado en conjunto con la Cruz Roja de manera ininterrumpida.

"Realmente nosotros no podemos dar un estimado porque la misión principal que tenemos es hallar a las personas que faltan. Por eso no podemos dar un tiempo. (...) Nosotros queremos que sea lo más rápido posible, pero no podemos violar lo establecido con las medidas de seguridad por estar apresurados en tomar una decisión", afirmó este miércoles el Coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

El segundo tuvo lugar en la madrugada de este miércoles: una explosión en La Habana Vieja, debido a un salidero de gas, que ocasionó lesiones a tres personas. El dueño de la vivienda donde se reportó el hecho había dejado abierta la llave del gas manufacturado, alguien encendió una luz y entonces ocurrió la explosión. Fueron los bomberos quienes cerrar la llave.

Una de las víctimas, Reinaldo Quintana, presenta un 88 por ciento de quemaduras hipodérmicas, las cuales suponen un alto peligro para su vida; mientras que Yeslei Quintana de la Viña, menor de edad, presenta 15 por ciento de quemaduras. La tercera persona recibió atención ambulatoria y fue dada de alta enseguida.

Un reporte de Granma de este martes indicó que tras la explosión del Saratoga la Empresa de Gas Manufacturado de La Habana comenzó a recibir más reportes de posibles escapes de gas que lo usual.

Antes del suceso, a diario se reportaban 30 posibles fugas caseras o en redes externas, pero después de este viernes, se han recibido hasta 140 llamadas en un día. No obstante, Argelia Reytor Suñer, directora de la entidad, aseguró que más del 40 por ciento de los casos no es un escape.