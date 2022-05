Policía de Miami busca a hombre que golpeó y violó a una mujer en su propia casa

La policía de Miami-Dade continúa la búsqueda de un hombre por agredir física y sexualmente a una mujer luego de entrar sin autorización a su vivienda.

El hecho ocurrió en la mañana del 25 de marzo pasado en el domicilio de la mujer, ubicado en la calle 102 y la avenida 13 del noroeste, y desde entonces la policía del condado no ha logrado apresar al sospechoso.

El retrato hablado del individuo, revelado por las autoridades policiales, indica que se trata de “un afroestadounidense, de entre 18 y 25 años, que tenía un saco negro y pantalones cortos de color gris”, dijo el portavoz de la policía, Luis Sierra, a América Tevé.

En declaraciones a CBS Miami, la víctima contó que ese día fue caminando a la tienda a comprar algunas cosas y no se percató de que alguien la estaba observando. Después de llegar a su casa, comenzó a guardar cosas en su patio trasero y fue entonces cuando el sujeto la atacó.

De acuerdo con la explicación de los hechos aportada por Sierra a Telemundo 51, “un señor entró a la parte trasera de la casa y empezó a golpear a esta señora, que tiene 45 años. Comenzó a golpearla, y a pedirle dinero y desafortunadamente también la violó”.

“Yo traté de muchas maneras de defenderme, pero me golpeaba mucho y ya yo no tenía fuerzas, estaba débil para seguir peleando con él”, dijo la víctima a Univisión.

La mujer asegura que luego del hecho vive atemorizada, tiene miedo de estar en el patio y de andar sola en la calle.

“Solo quiero que puedan encontrarlo y que no siga pasando esto”, declaró la agredida.

La víctima también añadió que había visto al sospechoso muchas veces, pues aparecía en los mismos lugares donde ella estaba, pero nunca supo si era una coincidencia o si la estaba acechando, menciona el reporte de CBS Miami.

Un vecino cercano a la víctima, Norberto Pagan, comentó a ese medio de prensa que "está muy mal. No debería suceder, pero está sucediendo en todas partes ahora”.

Otro residente, Efraín Torres, señaló que la víctima está muy asustada. “La conozco y no la he visto desde entonces. No la he visto salir”.

A partir de la publicación del retrato hablado y con la ayuda de las personas, la policía de Miami-Dade espera poder encontrar al sospechoso.