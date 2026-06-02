Cubano deportado en febrero vuelve a EE.UU. y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión

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Un ciudadano cubano identificado como Marcos Ismael Escobar-Sosa fue arrestado cerca de Mission, Texas, tras reingresar ilegalmente a Estados Unidos apenas tres meses después de haber sido deportado, y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión federal, según un comunicado oficial de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas emitido el 29 de mayo.

La acusación señala que Escobar-Sosa fue deportado de Estados Unidos por última vez el 6 de febrero de este año y que tiene antecedentes penales por abuso de tarjetas de crédito, delito clasificado como felony bajo la ley federal.

Su caso fue presentado judicialmente el 21 de mayo bajo el número 7:26-mj-02024 en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, con la defensora pública federal Judith Odette Pena como su representante y el fiscal Ryan K. Sim del Departamento de Justicia como parte acusadora.

La pena máxima de 20 años se explica por la ley federal 8 U.S.C. § 1326, que tipifica el reingreso ilegal tras deportación y eleva la sanción hasta ese tope cuando la expulsión previa ocurrió tras una condena por un delito agravado, categoría en la que puede encuadrar el abuso de tarjetas de crédito como felony.

El caso de Escobar-Sosa fue anunciado como parte de la Operación Recuperar Estados Unidos (Operation Take Back America), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia lanzada bajo la administración Trump para combatir la inmigración ilegal y desmantelar organizaciones criminales transnacionales.

En la misma semana en que fue detectado el cubano, las autoridades presentaron cargos contra 259 personas por delitos de inmigración y conexos en el Distrito Sur de Texas: 160 por reingreso ilegal, 69 por entrada ilegal, 28 por tráfico de personas y el resto por otros delitos migratorios y posesión de armas.

El fiscal federal interino John G.E. Marck destacó que muchos de los acusados tienen antecedentes penales relacionados con el narcotráfico, delitos violentos y otros crímenes graves.

No es el primer caso de un cubano que enfrenta esta situación en 2026. Otros connacionales arrestados en Texas por reingreso ilegal tras deportación han enfrentado cargos similares, en un patrón de procesamiento federal que se ha intensificado desde el inicio de la actual administración.

En enero de este año, otro cubano detenido en Miami-Dade también enfrentó hasta 20 años de cárcel por el mismo delito, lo que refleja la aplicación sistemática de las penas máximas previstas por la ley federal en estos casos.

Desde el inicio de la Operación Recuperar Estados Unidos, el Distrito Sur de Texas ha presentado cargos contra 13,867 personas en total, entre ellas 6,574 por reingreso ilegal y 889 por tráfico de personas, consolidándose como una de las fiscalías más activas del país en materia migratoria.

El comunicado de la Fiscalía recuerda que «una acusación formal o denuncia penal es una imputación de conducta delictiva, no una prueba», y que «se presume la inocencia de un acusado a menos que sea declarado culpable mediante el debido proceso legal».