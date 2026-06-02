Padrastro de Derek Rosa rompe el silencio casi tres años después del asesinato de la cubana Irina García

Frank Ramos, padrastro de Derek Rosa, rompió el silencio por primera vez desde el crimen de Irina García en una entrevista en la que relató cómo vivió los días y meses posteriores a la muerte de su pareja y cuál es su posición respecto al adolescente condenado.

Las declaraciones fueron recogidas por medios locales, amplificando el testimonio de Ramos ante la comunidad hispana del sur de Florida, que sigue de cerca el caso desde octubre de 2023.

Ramos describió a la familia como un núcleo sin conflictos aparentes.

"Éramos una familia tranquila. El niño era super contento con nosotros", recordó al referirse a la dinámica familiar antes de la tragedia.

Sin embargo, fue categórico al hablar sobre el crimen cometido por Derek Rosa: "Él hizo lo mal hecho, no tenía que haberlo hecho y tiene que pagar".

Sus palabras constituyen el primer relato público extenso que ofrece sobre uno de los casos criminales más impactantes ocurridos en el sur de Florida en los últimos años.

A casi tres años del asesinato de Irina García, Ramos decidió compartir detalles sobre el dolor que ha enfrentado desde entonces, las acusaciones que asegura haber soportado injustamente y el reto de criar solo a la hija que tuvo con la víctima.

"Era un muchacho normal"

En el video, Ramos admitió que todavía le cuesta comprender cómo ocurrieron los hechos.

"Era un muchacho normal. En la casa éramos una familia tranquila. El niño era súper contento con nosotros", afirmó.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, aseguró que no guarda odio hacia Derek Rosa, aunque considera que debe asumir las consecuencias de sus actos.

"En contra de Derek no tengo nada. Él hizo algo mal hecho que no debió haber hecho y tiene que pagar", expresó.

La declaración resulta especialmente significativa porque durante años el caso estuvo marcado por especulaciones, teorías y discusiones públicas sobre la relación familiar existente dentro del hogar donde ocurrió el crimen. Ramos insistió en que nunca observó señales que le hicieran prever un desenlace tan devastador.

Las acusaciones tras la tragedia

Uno de los aspectos más sensibles abordados por Ramos fue lo ocurrido inmediatamente después de recibir la llamada de la Policía.

Según relató, tras enterarse del asesinato se dirigió directamente a la vivienda de Isabel, madre de Irina García, donde se encontraba la pequeña Ashley, que entonces tenía apenas 14 días de nacida.

Sin embargo, asegura que el encuentro estuvo marcado por tensiones.

"Estaban tratando de minimizar lo que había hecho. Ellos sabían la verdad desde el principio y nunca quisieron, o sea, nunca salieron a decir nada", afirmó.

Ramos también acusó a familiares de Irina de haber intentado señalarlo injustamente en medio de la conmoción generada por el crimen.

"Tratar de incriminar a alguien que no tiene nada que ver con lo que hizo Derek es algo que no, que no es perdonable", declaró.

El padrastro de Derek sostuvo que esas acusaciones le provocaron un profundo dolor en momentos en que ya enfrentaba la pérdida de su esposa y la responsabilidad de hacerse cargo de una recién nacida.

Según explicó, la comunicación con la abuela materna de Ashley fue prácticamente inexistente durante largo tiempo.

De acuerdo con su versión, Isabel volvió a contactarlo aproximadamente un año después del asesinato y posteriormente, cuando la niña cumplió dos años, le pidió fotografías de la menor.

Aun así, Ramos aseguró que no descarta que en el futuro Ashley pueda tener algún tipo de relación con su abuela materna.

Criar solo a Ashley

La parte más emotiva del testimonio estuvo dedicada a la pequeña Ashley, la bebé que quedó huérfana de madre cuando apenas tenía dos semanas de nacida.

Ramos relató las dificultades que enfrentó durante los primeros meses tras la tragedia.

"Yo estuve solo con la niña. Yo se lo hacía todo. La niña dormía en mi pecho y era muy triste cómo buscaba el seno de su mamá", recordó.

El cubano describió aquellos días como una etapa extremadamente difícil, marcada por el duelo y la responsabilidad de atender todas las necesidades de la menor sin ayuda permanente.

Según contó, el proceso comenzó a hacerse más llevadero cuando otros miembros de su familia lograron llegar desde Cuba para apoyarlo.

"Hasta que llegó mi familia de Cuba, y fui a rehacer mi vida", comentó.

El apoyo de Marbelli y la reconstrucción de su vida

Durante el video, Ramos dedicó palabras de agradecimiento a una mujer identificada como Marbelli, a quien llamó desde Cuba poco después de la tragedia.

"Recuerdo sus palabras: No te preocupes, maneja con cuidado a Miami, que no te voy a dejar solo. Yo te voy a apoyar", relató.

Según explicó, el respaldo de esta mujer fue fundamental para poder afrontar los momentos más difíciles tras la muerte de Irina.

"Me siento muy agradecido porque está cuidando a la niñita como si fuera de ella", añadió.

Ramos también destacó el papel de sus hijas mayores, quienes se encontraban en Cuba cuando ocurrió el asesinato, pero que posteriormente se trasladaron a Estados Unidos y hoy forman parte activa de la vida de Ashley.

"Quieren mucho a la niña y la niña las quiere. Se están criando en familia, que es lo más importante", afirmó.

¿Qué ocurrió la noche del crimen?

El caso conmocionó al sur de Florida la noche del 12 de octubre de 2023.

De acuerdo con el informe policial, a las 11:31 p.m. Derek Rosa, entonces de 13 años, llamó al 911 para informar que acababa de matar a su madre, Irina García.

El adolescente permaneció en la línea telefónica hasta que los agentes del Departamento de Policía de Hialeah llegaron al apartamento familiar.

Siguiendo instrucciones del operador de emergencias, salió de la vivienda y fue detenido por las autoridades.

Dentro del apartamento, los agentes encontraron a Irina García tendida en el piso de su habitación con múltiples heridas de arma blanca en el cuello. Los rescatistas la declararon muerta pocos minutos después.

Durante los interrogatorios posteriores, Rosa admitió haber atacado a su madre mientras dormía utilizando un cuchillo de cocina con mango morado.

También confesó haber tomado dos armas de fuego pertenecientes a su padrastro con la intención de suicidarse, aunque finalmente no lo hizo.

La investigación reveló además que el adolescente envió fotografías del cuerpo de su madre a un amigo a través de redes sociales y le comunicó telefónicamente que la había matado.

La condena de Derek Rosa

Tras más de dos años de proceso judicial, Derek Rosa se declaró culpable el 16 de enero de 2026 de un cargo de homicidio en segundo grado, apenas cuatro días antes del inicio previsto del juicio por asesinato en primer grado.

Como parte del acuerdo judicial, fue condenado a 25 años de prisión seguidos por 20 años de libertad condicional.

La sentencia también incluyó tratamiento psicológico obligatorio y restricciones de contacto con Frank Ramos y con su hermana menor Ashley.

Actualmente cumple condena en la Suwannee Correctional Institution y su fecha estimada de liberación está fijada para el 5 de octubre de 2048.

"Ella se merece saber la verdad"

Pese al dolor que todavía arrastra, Ramos asegura que mantiene como prioridad el bienestar de Ashley.

Consciente de que algún día la niña preguntará por su madre y por las circunstancias de su muerte, considera que conocerá toda la verdad cuando llegue el momento adecuado.

"Ella se merece saber quién es su mamita y lo que pasó. Es la realidad de la vida, pero estamos esperando el momento", afirmó.

Las palabras de Frank Ramos cierran uno de los silencios más prolongados alrededor de este caso.

Casi tres años después del asesinato de Irina García, el hombre que quedó al frente de una bebé de apenas 14 días intenta reconstruir su vida mientras enfrenta una pérdida que, según reconoce, todavía le resulta difícil comprender.