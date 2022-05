Diputada mexicana acusa a López Obrador de financiar al régimen cubano

La diputada mexicana América Rangel acuso al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, de estar financiando al régimen cubano a través de la contratación de médicos de la Isla.

“Los supuestos médicos cubanos, en realidad, son agentes políticos que vienen para formar comités comunistas a México. Además, es un mecanismo burdo de #Morena para financiar a la dictadura cubana”, escribió en su cuenta de Twitter la diputada opositora del Partido de Acción Nacional (PAN).

Rangel acompañó su tuit con un video donde explica el esquema a través del que, según ella, el gobierno de Morena, el partido en el poder, “financia a la dictadura cubana” a cambio de que estos “supuestos médicos”, en realidad “agentes políticos”, vayan a México a “adoctrinar y esparcir la ideología comunista”.

Según la diputada, en 2020, del dinero público mexicano, el régimen cubano se benefició de 250 millones de pesos por la contratación de médicos, además de 600 millones para llevar programas sociales a Cuba, más ahora otros 200 millones para atraer a estos “operadores políticos”, así como la compra de la vacuna Abdala, que no ha pasado por las “suficientes prueba y estudios”.

El simple hecho de que nuestro gobierno financie a otro país es un verdadero escándalo, pero resulta aun peor que se use para sostener a un régimen comunista antidemocrático, que tiene a su gente en la miseria total y sin libertades”, agregó la diputada local en el congreso de la Ciudad de México.

Rangel pieza además que la contratación de los médicos cubano es un verdadero agravio para la comunidad médica mexicana que trabaja en condiciones muy precarias y para las personas que no pueden acceder a medicinas y tratamiento en el sector público de salud de ese país.

“Una vez más queda claro que la lealtad de López Obrador es con sus amigos socialista del Foro de Sao Paulo y no con los mexicanos”, concluyó.

Rangel ya había sido dura con López Obrador en el pasado debido a sus vínculos con el gobierno cubano.

En septiembre del pasado año, en la víspera de la visita de Miguel Díaz-Canel a México con motivo de la celebración del Grito de Dolores, la joven diputada había un mensaje público al gobernante cubano en el que le decía que no era bienvenido en su país.

“Desde hace 62 años Cuba vive bajo una dictadura comunista, no hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente, hay un solo partido político: el partido comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe”, comentó en aquella ocasión.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado lunes la contratación de más de 500 médicos cubanos, la compra de una vacuna contra la COVID para niños y la formación en Cuba de especialistas de la salud mexicanos.

EL anuncio fue hecho durante una de sus habituales conferencias matutinas donde el mandatario tabasqueño hizo balance de su visita oficial a Cuba los pasados 6 y 7 de mayo.

El acuerdo de cooperación se sustenta, según AMLO, en la necesidad “de garantizar el desarrollo a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social” y en un déficit de médicos en México.

Las federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México mostraron su malestar ante el anuncio.

Un total de 30 organizaciones de este gremio emitieron un comunicado en el que manifestaron una “profunda desaprobación y enérgica protesta” por la decisión del presidente, la cual consideraron como “una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México”, quienes, en muchos casos, están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.