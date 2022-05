Impiden a activistas entregar ayuda directamente a afectados por explosión del Saratoga

El gobierno cubano impidió a activistas que recaudaron ayuda para los afectados por la explosión del Hotel Saratoga, que les entregaran la ayuda de manera directa.

Según denunció Massy Carram en sus redes sociales, el jueves por la mañana llegaron en un camión con las mercancías al hotel Las Brisas, situado en la Villa Panamericana, en Cojímar, donde contactaron con algunos de los damnificados que fueron alojados allí tras perder sus casas.

"Automáticamente salió la jefa del gobierno (no sé si de Cojímar o de La Habana Vieja), el compañero del PCC asignado y agentes de la Seguridad del Estado, como es habitual. Enseguida nos informan que no tenemos permitido entregarles las donaciones directamente a los afectados", señaló.

"Al parecer a los 'disidentes' sí nos importa la gente que se queda sin casa, y a los 'sin casa' no les importa la gente que mediante un siniestro horrible y doloroso caen en la situación de no tener vivienda", recalcó.

La activista relató que decidieron no armar un escándalo, "nuestro objetivo era entregar las donaciones, no formar un 11J", precisó.

No obstante, los propios vecinos idearon una forma para que todo lo donado llegara a sus manos, que la joven no quiso revelar por motivos de seguridad, pues hay más donaciones en camino a ser entregadas.

"Entonces yo me pregunto y sin que medie política: ¿Por qué cojones, como grupo independiente y espontáneo, los propios cubanos, no podemos ayudar a otros cubanos, sin que esté de por medio alguna institución? ¿Por qué las donaciones se tienen que almacenar en una instalación y no ir directamente a quienes lo perdieron todo?", cuestionó.

A pesar de los obstáculos, Massy aseguró que todo lo donado y lo comprado con el dinero recaudado (más de 40 mil pesos y 300 MLC) legó a quien tenía que llegar.

"El sábado regreso con lo recaudado a partir de hoy y nada, ¡SEGUIMOS! Si al chofer del camión, que voluntariamente y gratis nos transportó, le sucede algo en su trabajo, culpo totalmente al gobierno provincial y a la Seguridad del Estado", concluyó.

Una situación similar le sucedió al humorista y cantante Erich Concepción, quien acostumbra a enviar y llevar donaciones de medicamentos y dinero a personas necesitadas en Cuba desde Miami.

Erich denunció en un video en su muro de Facebook que fue "visitado" en su casa en Cuba, por personas que no quiso identificar, que le dijeron que no podía acceder a los sitios donde tenía previsto entregar dinero a damnificados por la explosión del Saratoga.

Al pedir explicaciones, le contestaron que se había politizado demasiado el tema, y que existían sectores y personas con "segundas intensiones", que solo "querían hacer algún tipo de daño".

"Pagamos justos por pecadores, por aquellos que entran en esta temática, y no entran precisamente a hacer cosas buenas, sino que intentan buscar beneficios personales a través de todo esto: noticias personales, cotilleos, prensa sensacionalista... ¿Y quiénes son los afectados, las personas que necesitan de nosotros", subrayó.

El lunes pasado llegó a Cuba una donación para damnificados por la explosión en el Hotel Saratoga, recogida por activistas cubanos residentes en España gracias al apoyo de la ONG Hombre Nuevo Tierra Nueva.

Se trata de 46 kilogramos de medicinas e insumos médicos, fundamentalmente, aunque también se enviaron sábanas, toallas y algunos alimentos, de acuerdo a la información divulgada por la activista Masiel Rubio.