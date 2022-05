Emotivo reencuentro de un padre cubano con su hijo en EE.UU.

El cubano Enrique Torreblanca se reencontró con su hijo, a quien no veía desde hacía cinco años y conoció a su nieto tras llegar a Estados Unidos en una larga travesía desde Nicaragua.

El emotivo encuentro de la familia Torreblanca tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami, de acuerdo a un reporte del periodista Javier Díaz, para Univisión 23.

"Crucé el Río Bravo en una balsa, nos pasaron ahí un tramo, venía la Migra y tuve que tirarme. El agua me daba por el pecho", relató el cubano de casi 70 años a los medios de prensa estadounidenses.

El hijo de Torreblanca confesó que al ver a su padre se desplomó y fue imposible contener las lágrimas.

"Tomé la decisión porque me sale más económico traerlo que tratar de mantenerlo allá (en Cuba)", subrayó el joven cubano.

Para Torreblanca padre, la edad ni las historias de peligro que se cuentan sobre la travesía a Estados Unidos desde Nicaragua, le impidió emprender el difícil viaje de reencuentro, aunque los cubanos que le acompañaron tuvieron que darle ánimos porque llegó un momento en que casi desiste.

"No podía más y me dijeron: No señor, si usted ha llegado hasta aquí con nosotros ¿cómo se va a quedar?", recordó.

El migrante rememoró que durante todo el viaje, lo más arriesgado que vivió fue permanecer dentro de un contenedor con otras 126 personas, situación que llevó a la familia al límite de la cordura.

"No vives, no duermes, no comes, y es todo el tiempo pensando en eso; en la travesía, en los cuentos, porque han pasado muchas cosas", abundó el hijo de Torreblanca.

La historia de este cubano es similar a la de otros de cientos de miles que abandonaron la isla en los últimos meses, desde que Nicaragua eliminó el requisito de visado.

De octubre de 2021 más de 79 mil cubanos han llegado a territorio estadounidense a través de la frontera con México, escapando de la falta de libertades políticas y económicas que existen en la isla.