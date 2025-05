El ingenioso regalo de un cubano a las madres en su día: "La chancleta de oro"

En una emotiva publicación en TikTok, el usuario @hawai1411 ha conmovido a cientos de personas al compartir un mensaje de felicitación para las madres en su día, acompañado de un simbólico regalo virtual: una “chancleta de oro”.

El video inicia con el mensaje de @hawai1411 el sábado 10 de mayo, día en que en México, país donde reside, se celebra el día de las madres. "Hoy es un día súper especial y quiero felicitar y quiero enseñarle esto y regalárselo virtualmente en forma de reconocimiento por ser lo que son".

En sus palabras, el creador de contenido resalta la importancia de las madres, destacando su rol fundamental en la vida de todos. "Como siempre digo, sin madre no hay hijos y sin hijos no hay familia. Entonces todos venimos de una madre, seamos hombre o no, así que respetémoslas, amémoslas, denle el lugar que se merecen".

El momento más emotivo llega cuando @hawai1411 muestra la "chancleta de oro", un símbolo que él ha adquirido para su propia madre y que ahora comparte de manera virtual con todas las madres que lo siguen. "Esta se la tengo comprada a mi madre, cuando pronto venga se la daré y quería compartirlo con ustedes".

La publicación también está dedicada especialmente a las madres migrantes, a quienes el usuario envía un mensaje de apoyo y reconocimiento por su valentía. "Felicidades en especial a todas esas madres migrantes que salieron sin sus hijos, salieron a buscar un mejor futuro para ellos. Son unas guerreras incansables".

Finalmente, @hawai1411 concluye su mensaje con palabras de esperanza para todos aquellos que están lejos de sus madres, recordando la importancia de dedicarles tiempo y afecto, incluso a la distancia.

La chancleta es un objeto icónico en la cultura cubana, asociado tradicionalmente al rol de las madres como figuras protectoras y disciplinarias. Sin embargo, en esta ocasión, adquiere un nuevo significado, transformándose en un símbolo de reconocimiento y amor.

