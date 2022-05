Gobierno cubano venderá divisas a un cambio superior al oficial y por debajo del informal

El gobierno cubano venderá divisas a empresas estatales y privadas, a un cambio superior al oficial; pero por debajo de su cotización en el mercado informal, anunció el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández; sin precisar la nueva tasa monetaria, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que concluye este domingo en La Habana.

La decisión no alcanza a los ciudadanos, que tendrán que seguir acudiendo al mercado informal, donde los precios quintuplican la tasa oficial; aunque el ministro matizó que su gobierno no descarta vender divisas también a la población, pero aviso que "no será ni hoy ni mañana".

El ministro dijo que la venta de divisas a un precio intermedio entre la tasa oficial y la informal, solo a empresas estatles y privadas, forma parte de las medidas para reanimar la economía, al presentar un informe sobre el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año y la marcha de la nueva estrategia socioeconómica, reportó Cubadebate.

El gobierno va a “establecer con gradualidad un esquema cambiario selectivo para la venta de divisas a proveedores nacionales estatales y no estatales, pactando con ellos niveles de producción y precios para su comercialización en pesos cubanos”, indicó Gil Fernández, reconociendo que la llamada “tarea ordenamiento” fracasó en su objetivo de “unificación monetaria”.

“Hoy tenemos una pieza faltante en el diseño: La venta de divisas a la población. Hay una brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal de 1x125”, admitió el ministro. Tras la unificación monetaria que decretó el gobierno, sacando de circulación el CUC y estableciendo un cambio oficial de 1 USD x 24 CUP, las autoridades cubanas siguen sin poder garantizar la compraventa de dólares a la población.

Los cubanos no pueden comprar dólares u otra divisa, por falta de disponibilidad, justifica el régimen; obligando a los ciudadanos a acudir al mercado informal de divisas, con precios que hasta quintuplican la tasa estatal.

Tras implementarse la unificación monetaria en enero de 2021, las casas de cambio oficiales (CADECA) anunciaron que se limitarían temporalmente a vender MLC a los viajeros que salían del país, pero dijeron que el servicio de compra y venta se restablecería en la medida que las arcas bancarias recuperaran su disponibilidad en divisas.

“No es cierto ni podemos sacar a priori la conclusión de que el tipo de cambio informal es el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Ni tampoco tenemos por qué salir a vender divisas a 125 pesos. Ese no es el tipo de cambio que equilibra la economía”, afirmó este sábado el ministro de Economía de Cuba.

“Tenemos que manejarnos en un punto intermedio”, explicó Gil Fernández sobre la decisión de vender divisas a empresas cubanas a un cambio superior al oficial. “De manera selectiva y gradual tenemos que ir dando los pasos para ir generando un esquema secundario”, indicó.

Dicho esquema secundario, “se implementará de manera selectiva y gradual, y será conducido administrativamente en la medida en que podamos ir ampliando la entrada de más actores económicos”, sostuvo Gil Fernández, que vinculó el avance de la futura medida al equilibrio monetario, dependiente de un aumento de las ofertas de alimentos, bienes y servicios en pesos cubanos y de una mayor recaudación.

“No lo llamamos mercado cambiario. Se trata de un esquema secundario de asignación de divisas en el que se pueda vender a actores económicos estatales y no estatales a un tipo de cambio superior a 24, pero inferior al informal, lo que nos va a permitir respaldar producciones que luego se venderán a la población en moneda nacional”, especificó.

Según Gil Fernández, este proceso permitirá restablecer la venta de divisas a la población. “Pero no es hoy, ni mañana. Tenemos que concentrarnos en hacer llegar productos y en cómo garantizar la sostenibilidad del país”, añadió.

“No hay medidas mágicas, ni soluciones que puedan resolver de un golpe todos los problemas. La velocidad de la recuperación depende de factores externos, pero sobre todo de nosotros mismos, y en ese empeño se enfoca la estrategia”, concluyó el ministro sin precisar cuándo empezaría el gobierno a implementar esta medida, ni cuál sería la tasa de cambio “superior a 24, pero inferior al informal”.

Cuatro meses después de decretada la unificación monetaria, en mayo de 2021, el gobierno cubano suspendió finalmente la venta de dólares y otras divisas en las casas de cambio de los aeropuertos internacionales a los viajeros, alegando poca disponibilidad de divisas extranjeras por la escasa afluencia de turismo extranjero a causa de la pandemia.

Desde entonces, los cubanos necesitados de divisas -sea para emigrar o para adquirir productos de primera necesidad en las llamadas tiendas MLC- deben recurrir al mercado informal, donde las tasas de cambio suben imparables, animadas por la inflación, la escasez de alimentos, el desabastecimiento y el éxodo migratorio que caracterizan la actual crisis de Cuba.