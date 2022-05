Periodista cubano nominado a ocho premios Emmy

Alejandro Condis en el plató del canal 41 Foto © Facebook / Condis

El periodista cubano Alejandro Condis está a nominado a ocho premios Emmy, equivalente televisivo a los Oscar cinematográficos, y que concede anualmente la National Academy of Television Arts and Sciences; informó el propio reportero en su Facebook.

Condis, periodista de Univisión 41 en Nueva York, podría ganar los Emmy mas codiciados como Mejor Reportero, Mejor Reportero en Vivo y Mejor Reportero Multimedia, en el ámbito del Pacífico-Suroeste de Estados Unidos, siendo el periodista más nominado en la presente edición.

El reportero dedicó sus ocho nominaciones al sufrido pueblo cubano y la gente que no se rinde, y expresó su alegría por competir junto a antiguos compañeros de Telemundo, en la categoría de Mejor Cobertura en Equipo, por llevar a la pantalla chica las protestas de los cubanos en Las Vegas, tras el 11J en Cuba.

Cuando alguien me diga que no puede lograr algo, que es incapaz, que es imposible, le diré ¡no te rindas!, los éxitos tardan, pero llegan, cuando se trabaja con perseverancia, pasión y bondad, sostuvo el nominado Condis, que evocó sus origen humilde y días amargos en Cuba, cuando no encontraba salida a sus aspiraciones profesionales y personales.

De alzarse con alguna de las ocho nominaciones, sería el tercer año consecutivo que la la National Academy of Television Arts and Sciences reconoce el trabajo del periodista cubano, que ya consiguió sendos galardones en 2020 y el año pasado.

Alejandro Condis está nominado a los siguientes premios Emmy:

Mejor Reportero por “Los sueños sí se cumplen”.

Mejor Reportero en Vivo por “En vivo desde Las Vegas”

Mejor Reportero Multimedia por “Contando Historias”

Mejor Reportaje de Crimen por “Buscando prostitutas”

Mejor Cobertura en Equipo por “Libertad, Patria y Vida: Protestas de Cubanos en Las Vegas”

Mejor Noticiero en Horario Estelar de Mercados Grandes por “Un año bajo pandemia”

Mejor informe diario de noticias por “Protestas por sentencia en Caso de Lesly Palacio”

Mejor Spot Promocional por “Noticiero Telemundo Las Vegas – Dale Play”.