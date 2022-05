Manifestante del 11J se lanza al mar en una balsa y es rescatado por la Guardia Costera de EE.UU.

El joven cubano Yariel Alfonso Puerta, con una petición fiscal de seis años por participar en las protestas del 11 de julio en Matanzas, se lanzó en una balsa al mar y fue rescatado por guardacostas estadounidenses, informó el portal de noticias 14yMedio.

Su familia había publicado un video de la salida del manifestante, que decidió huir en una balsa el viernes 13 de mayo junto a su amigo Alioski Quintero González, el mismo día en que oficiales cubanos irían a su casa para detenerlo por el inminente inicio del juicio, el cual esperaba con una medida de libertad bajo fianza.

El material muestra una videollamada del joven con su familia en España, donde describe que viajaba en una balsa de velas y cuatro remos.

La mamá, Yamilé Puerta, denunció que no habían tenido noticias de él desde el sábado a las 9:00 am, cuando ya estaban en aguas internacionales.

Antes, en la comunicación que mantuvo con su hijo de forma ininterrumpida desde que saliera del país el viernes, presenció cuando los balseros fueron interceptados por guardacostas cubanos, quienes forcejearon con ellos para hacerlos regresar a la costa.

En ese encuentro los navegantes perdieron la vela y dos remos de la embarcación. Alfonso Puerta afirmó en ese momento que era un "preso político, voy a los Estados Unidos de América a remo, porque no quiero seguir en la dictadura. Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí".

En la negociación con los guardacostas, el manifestante les contestó a los militares cubanos: "Somos nosotros solitos. Lo único que pedimos nosotros es que nos dejen continuar tranquilamente. Si nos ahogamos, es problema de nosotros", se escucha en el video.

La madre, que estaba en directo hablando con su hijo por videollamada, intervino y les advirtió a los guardias que publicaría el video en redes sociales para denunciarlos, tras lo cual dejaron a los dos jóvenes continuar viaje.

Después de horas de angustia, este lunes la mamá del manifestante, quien radica en Valencia, España, confirmó al medio de prensa que el periodista Mario J. Pentón había constatado con fuente en la Guardia Costera estadounidense que el joven había sido rescatado en el mar.

Pentón dijo que los guardacostas encontraron a dos individuos en una balsa con las mismas características que el manifestante y su amigo habían descrito. Ahora su familia ruega a las autoridades estadounidenses no deportarlos a la isla.

En el listado de Cubalex sobre los detenidos en las protestas del 11J en Cuba se afirma que Puerta participó en las manifestaciones en Matanzas y fue liberado bajo fianza en espera del juicio.

Al joven, quien es padre de un niño de 3 años, le piden una sanción conjunta de seis años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia. "Se tiró en una lancha el 13/05/2022 porque los empezaron a recoger para llevarlos a juicio", detalla la información del listado.

14 y Medio señaló que el tío materno de Puerta ha solicitado una entrevista con la congresista demócrata Federica Wilson, a quien expondrá el caso parea evitar que lo deporten a la isla.

Asimismo, activistas del exilio se están movilizando para recoger firmas en apoyo a que se les otorgue asilo político en Estados Unidos.

En la ciudad matancera de Cárdenas, donde ya concluyeron los juicios, de un grupo de 13 cubanos juzgados por un tribunal militar por las protestas del 11J, 12 recibieron en marzo condenas que oscilan entre los cinco y 16 años de cárcel y solo uno fue absuelto.