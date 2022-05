Yotuel Romero, orgulloso de Camila Cabello y Chanel: "Dos mujeres cubanas liderando con su arte"

Camila Cabello, Yotuel y Chanel Foto © Redes sociales de los artistas

Chanel y Camila Cabello son dos artistas nacidas en Cuba que en estos días están protagonizando momentos para la historia. La primera quedó en tercer puesto en el festival de Eurovision con una actuación explosiva y brillante con la que se ganó al público. Y la segunda, será la encargada de actuar en la ceremonia previa a la final de Champions League el próximo 28 de mayo en París (Francia).

Que precisamente sean dos cubanas las que brillen en estos dos eventos tan importantes en Europa es un hecho que ha celebrado el cantante cubano Yotuel Romero, quien les dedicó un precioso mensaje a ambas en sus redes sociales.

"Se celebran dos de los eventos más importantes del año en Europa, Eurovision y la final de la Champios League, los dos tienen algo en común: dos mujeres cubanas liderando con su arte", comienza diciendo el intérprete de "Patria y Vida" en un post de Instagram, en el que colgó dos fotos, una de Chanel y otra de Camila Cabello.

"Dos mujeres con una realidad común y es que a pesar de haber nacido en Cuba y tener un talento impresionante tuvieron que emigrar de niñas para conseguir sus sueños. Hoy, abrazadas por países que las adoptaron y les dieron un hogar, triunfan en el mundo", continúa Yotuel.

"Yo las observo desde la admiración de cómo una isla tan chiquita pueda ser fruto de tanta música, pero con el dolor también de que Cuba no hable de ellas porque son el símbolo de lo que no quieren mostrar. El que sale a buscar un sueño porque dentro hay un techo que no te deja levantar la cabeza ni para respirar", añade el cantante en el mensaje, en el que hace referencia a la canción "Lola", su colaboración con Camila Cabello, en el que habla precisamente de este tema.

"Así dice la canción 'Lola' que hice con Camila Cabello y Beatriz Luengo para su nuevo álbum y que deja la realidad plasmada en sangre para todos nosotros. Suerte a las dos guerreras. Patria y Vida. Cuba próspera", dijo para concluir.

Aquí te dejamos la actuación de Chanel en Eurovision:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.