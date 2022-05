Identifican a fallecidos en accidente de tránsito en Camagüey

Las dos personas fallecidas en el accidente masivo que involucró a un auto de turismo y un camión de pasajeros este lunes en Camagüey fueron identificadas como Yosvani Cortina y Ayamey Fernández.

La identidad de los fallecidos fue difundida por la página de Facebook Negocios desde el Corazón 3B, pero hasta el momento esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni por medios de prensa oficiales.

Según se asegura en el post, Cortina era padre de un niño pequeño y estaba casado con Fernández, dato que no ha podido ser corroborado por CiberCuba.

Cortina, natural de las Tunas y residente en La Habana, trabajaba como taxista, según la información de su perfil de Facebook, donde se le puede ver en muchas fotos junto a su hijo pequeño.

Leydis Leiva Rizo, quien se identificó como cuñada del fallecido, se despidió de Cortina en las redes sociales.

“Ay, mi cuñi, y ahora quién me va a joder, quién me va a decir tranquila que todo está bien, te fuiste sin tiempo de despedirnos, hoy muchas personas lloran tu pérdida. Te vamos a extrañar”, escribió en un post de Facebook acompañado de fotos del accidente y el fallecido.

Por su parte, Analia Fernández, hermana Ayamey, compartió un emotivo mensaje luego de conocer la muerte de la joven de 27 años.

“No sé ni como empezar, es mi peor día de mi vida, he perdido a la mujer de mi vida, la que me vio crecer, mi amor verdadero, no me alcanzan las palabras para decirte que te amo hermana, nunca en la vida te voy a dejar de querer”, escribió la adolescente en un post de Facebook.

Dos muertos y siete lesionados fue el saldo que dejó, según varias fuentes, este accidente luego de que un auto de turismo colisionara con un camión de pasajeros en la Carretera Central, entre Martí y Guáimaro, en la provincia de Camagüey.

En las impactantes imágenes del accidente que han trascendido se pueden ver dos vehículos envueltos en llamas y prácticamente calcinados.

Varios usuarios observaron que el auto de turismo venía por su senda, mientras que el camión había invadido la senda contraria, aunque oficialmente no se han aclarado las causas del siniestro.

En otro accidente vial, el pasado domingo, un hombre falleció cuando la ambulancia que manejaba perdió los frenos y cayó desde el puente de Dos Pasos, sobre el caudaloso río Toa, en Yateras, Guantánamo.

La víctima fue identificada como Yonder Neirute Pileta, de 28 años, natural de Yateras, y en la ambulancia viajaban otras dos personas que fueron trasladadas al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, en la capital guantanamera, distante unos 55 kilómetros del lugar del accidente.

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Cuba, debido al pésimo estado de las carreteras, al muchas veces obsoleto parque automotriz y a negligencias humanas.