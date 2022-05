Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, responde a críticas por su nuevo retoque estético: "Ustedes no lo están pagando"

Cada vez son más las influencers y celebridades que se atreven a compartir con sus seguidores los tratamientos y retoques estéticos que se hacen para verse mejor. Una de ellas es Jesaaelys Marie, la hija de Daddy Yankee, que en su perfil de Instagram es muy transparente al respecto y no tiene ningún problema en enseñar al detalle los procedimientos a los que se somete.

El último retoque que se hizo la reconocida influencer ha sido inyectarse bótox. Un proceso que compartió esta semana en sus historias de Instagram. Sin embargo, la reacción de muchos de sus seguidores fue criticarla en mensajes que le hicieron llegar.

Pero lejos de consentir que sus seguidores se tomen la libertad de poder cuestionar sus decisiones con respecto a su físico, la hija más mediática de Daddy Yankee respondió a todos lo que la escribieron a través de unas historias de Instagram en las que dejó claro lo que piensa.

"Dejen de estar diciendo que estoy muy joven para eso [ponerme bótox]. Si ustedes supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te inyectes bótox, mejor. Obviamente no te vas a inyectar con 16 ni con 18. Yo voy para 26 años ya, no soy una nena. Me salen líneas y hay líneas que no me gustan", comenzó diciendo visiblemente molesta la joven.

"Tienen que dejar a la personas que hagan lo que les de la gana. Y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando. Tienen que dejar el 'que estás muy joven'. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con mi cara. Uno sabe hasta dónde llegar y si no supiera hasta dónde llegar, es problema mío. Tenemos que dejar de decir 'no hagas esto'. Yo no pedí tu opinión", agregó la hija del Big Boss.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.