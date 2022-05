Al menos 300 cubanos expulsados de EE.UU. por Título 42 están en albergue de Tamaulipas

Al menos 300 migrantes cubanos que han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42 permanecen en albergues de la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, al noroeste de México, y colindante con el condado de Hidalgo, en Texas.

Según el medio local El Mañana, los migrantes de la isla están ubicados en el albergue Senda Vida, donde son el tercer grupo mayoritario de extranjeros que allí están, tras ser expulsados bajo la regulación especial emitida por la administración de Donald Trump en 2020 para no propagar epidemia cuando inició la crisis del COVID-19.

"Tenemos ahorita 300 cubanos que han llegado expulsados de Estados Unidos, aquí los estamos atendiendo y se les da comida, hospedaje, ellos no quieren regresar a Cuba, hay quienes tienen hijos del lado americano, entonces cada caso se ve desde lo particular", declaró al citado medio el director del albergue, Héctor Silva de la Luna.

"Nosotros no decidimos quién ingresa o no hacia Estados Unidos, los abogados hacen el trámite, nosotros apoyamos a trasladarlos, dar acompañamiento, no hay un tiempo determinado de respuesta al asilo", sostuvo el director del albergue.

En esa instalación se ha tenido que crear condiciones en áreas exteriores con casas de campañas y sábanas que simulan techos para albergar a los cubanos, quienes después de los haitianos y nicaragüenses son los que más están allí para tramitar asilo político en Estados Unidos.

El citado medio apunta, además, que “la última vez que los migrantes cubanos formaron parte de los grupos mayoritarios en Reynosa fue en el segundo semestre del 2019 y principios del 2020, generando impacto entre la comunidad debido a la cantidad de negocios de alimentos, bebidas, belleza y de servicios que ofrecían”.

Mediante el Título 42, vigente desde 2020, las autoridades migratorias pueden expulsar a todos los migrantes ilegales que consideraran un "riesgo sanitario".

A principio de este mes trascendió que la cifra de cubanos detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos marcó un nuevo récord de casi 35 mil en abril, según cifras preliminares citadas por el diario The Washington Post.

La cantidad es superior a los 16,550 de febrero y a los más de 32 mil de marzo, aunque las estadísticas oficiales no han sido publicadas aún.

Cuba es el segundo país en el número de inmigrantes irregulares que arribaron el pasado mes a Estados Unidos, solo por detrás de México.

Pero hace apenas dos días la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a un total de 119 migrantes en la Estación Ajo, Arizona, de los cuales 95 eran ciudadanos de Cuba y Perú, sin aclarar el número de cada país, y el resto procedía de otras naciones latinoamericanas.

“En una noche, los agentes de la Estación Ajo encontraron dos grandes grupos cerca de Lukeville, AZ. De los 119 migrantes detenidos, 95 eran ciudadanos de Cuba o Perú. El resto del grupo estaba formado por ciudadanos brasileños, guatemaltecos y chilenos”, informó vía Twitter John R. Modlin, agente Jefe de Patrulla del Sector de Tucson.

El 11 de mayo también se supo que un total de 68 inmigrantes, la mayoría cubanos, fueron localizados por agentes de la Patrulla Fronteriza de la Estación Ajo, al oeste de la localidad de Lukeville, en el estado de Arizona.

“La mayoría eran adultos y unidades familiares de Cuba. Varios agentes respondieron para ayudar con el transporte y el procesamiento”, precisó Modlin en Twitter