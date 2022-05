Guillermo Fariñas en paradero desconocido tras detención por llevarle flores a Martí en Santa Clara

Guillermo Fariñas. Foto © Twitter/Guillermo Fariñas

El líder del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo “Coco” Fariñas, se encuentra en paradero desconocido, tras ser arrestado por agentes del Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara.

“Nuevamente es arrestado @cocofarinas en estos momentos, tras salir de su propiedad en #SantaClara #Cuba por oficiales de la Seguridad del Estado, cuando se dirigía a depositar flores en el busto de nuestro apóstol nacional José Martí. Hasta el momento se desconoce su paradero”, alerta este jueves en su cuenta de Twitter Haisa Fariñas, hija del destacado opositor cubano.

Esta es la segunda ocasión que Fariñas es retenido desde que llegó a Cuba el 10 de mayo último, tras su gira por Estados Unidos y países de la Unión Europea, donde intervino ante el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Ese día a su llegada al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, el líder opositor fue detenido por represores de la Seguridad del Estado, que lo mantuvieron por varias horas en paradero desconocido bajo interrogatorio, según refirió el propio Fariñas tras ser liberado.

El disidente cubano relató en una directa que se transmitió por el perfil en Facebook del grupo Cuba Antitotalitaria que en el interrogatorio calificaron como “intolerable” su aporte a los recientes pronunciamientos de la Unión Europea sobre la situación interna en la isla.

También dijo que lo cuestionaron por su encuentro con el senador demócrata Bob Menéndez.

Relató que los agentes consideraron una afrenta que “una persona subversiva, como yo, comprometiera a la llamada revolución cubana con el senador demócrata Bob Menéndez para que este influyera sobre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Cuba no fuese invitada a la Cumbre de las Américas de este año en Los Ángeles”.

Fariñas comentó, además, que le expusieron que “es totalmente inadmisible que se haya logrado la coordinación efectiva de las distintas generaciones radicales en el exilio, la de 30 a 40 años y la de 50 a 60 años con la generación de esos guerreros presos políticos históricos, que tienen entre 70 y 80 años, que habíamos logrados ponerlos a trabajar a todos ellos y eso el gobierno, la junta militar, no lo iba a tolerar”.

Apuntó, que también lo amenazaron por “poner a un grupo de empresarios millonarios prósperos en el exilio en función de la libertad de Cuba, cuando por lo general ellos no se dedican a estas cosas”.

Refirió que “el castigo, que es la palabra que lleva, por estos logros iba a ser, en primer lugar, y por orden del alto mando de la revolución cubana, no dejarme salir más de Santa Clara, que no lo intentara, que no me iban a dejar coordinar nada de lo que estaba coordinando desde allá y que tuviera en cuenta que a partir del 11 de julio de 2021 los protocolos de seguridad y orden interior en Cuba cambiaron y no iban a tener condescendencia con nadie”.

El también premio Sajarov en su viaje pudo reunirse con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, con quien conversó “sobre la terrible impunidad con que el régimen cubano está desarrollando los juicios contra los manifestantes del 11 de julio pasado, las severas condenas impuestas, incluso a menores de edad. Y mencioné casos específicos”.

Fariñas, dijo, pudo constatar "el gran enfado" por parte de Europa con el régimen de La Habana, sobre todo tras el apoyo a Rusia en medio del conflicto con Ucrania. "Espero que esto abra aún más los ojos de ciertas fuerzas políticas, y sean más exigentes con el gobierno de Cuba”, añadió.