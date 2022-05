Camilo está "Pegao" a Índigo en su nuevo videoclip, su primer estreno tras convertirse en papá

Camilo con su hija Índigo en el videoclip de "Pegao" Foto © Youtube / Camilo

Como había anunciado tan solo unos días atrás, Camilo Echeverry estrena este jueves 19 de mayo "Pegao", su nueva canción. Una que aterriza en todas las plataformas con su correspondiente videoclip dirigido por su esposa Evaluna Montaner y en el que aparece su hija Índigo, aunque eso sí, no muestran su rostro en ningún momento.

Rodado en su hogar en Miami, el feliz papá no puede despegarse de su bebé y tiene que estar todo el rato "pegao" a ella. Y con ella en brazos la vemos pasear por el jardín de su casa, la misma que nos presentaron en "Vida de Rico".

"Salir de la casa no, yo de la casa no salgo, quiero estar todo el día pegao a Índigo. Si quieres un vídeo lo grabamos en la casa", le dice Camilo a Evaluna al comienzo de este clip musical, mientras él la sostiene en brazos. No es hasta unos segundos después de esta corta conversación que comienza a sonar la pegadiza melodía de "Pegao", un tema que seguro será todo un éxito.

Su audiovisual que refleja perfectamente el momento en el que se encuentra el joven matrimonio, que hace poco más de un mes le dieron la bienvenida a su hija Índigo, que se ha convertido en el centro de sus vidas. Precisamente a la pequeña la lleva el cantante en brazos en varias escenas del vídeo. De la misma manera en la que le vimos hace poco en las redes sociales de Evaluna.

La llegada de Índigo fue una fuente de inspiración para el cantante colombiano, que tras convertirse en papá asegura que ha escrito "las mejores canciones de su vida". Unos temas que recogerá en el álbum "De adentro pa fuera" y del que forma parte esta canción, "Pegao", el primer sencillo del disco.

¿Qué te parece lo nuevo de Camilo?

