Christian Nodal carga contra la madre de Belinda: "20 años recogiendo los frutos de su hija"

Christian Nodal y Belinda con su madre Foto © Facebook / Christian Nodal, Instagram / Belinda Schull

Fueron una de las parejas más populares de la música latina durante los dos años que estuvieron juntos, pero tras poner fin a su relación, Belinda y Christian Nodal cerraron el capítulo de su historia de amor abruptamente sin desvelar la razón que les llevó a tomar esta decisión. Sin embargo, su ruptura continúa dando qué hablar y en las últimas horas se han visto envueltos en una polémica.

Esta misma semana la expareja se volvía tendencia después de que la madre de Belinda aplaudiese en Instagram un comentario de un usuario que llamaba "naco" al mexicano. Un menosprecio que el artista no dejó pasar y en su perfil de Twitter respondió a la madre de su ex compartiendo una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con la que fue su pareja.

En los mensajes se puede leer que la cantante le pedía dinero para un tratamiento dental. "Amor ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?".

Unos minutos más tarde, el tono de la conversación cambia radicalmente y la cantante escribe: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa".

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo". Fue la respuesta de Nodal.

Antes de que Nodal compartiese la captura de la conversación y estas palabras para la madre de Belinda, ella compartió el siguiente mensaje en su Instagram: "El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

